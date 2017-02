Calcio - Rappresentativa Serie D, 3-0 all\'Inter in amichevole

MONZA, 01 FEBBRAIO – Una netta vittoria per 3-0 contro la formazione Berretti dell’Inter chiude in bellezza il raduno in terra brianzola della Rappresentativa Serie D. Nell’amichevole giocata presso il centro sportivo Monzello decidono il centrocampista della Pro Settimo Federico Nacci, autore di una doppietta, e l’attaccante dell’Aversa Normanna Manuel Guillari, freddo nel trasformare il penalty concesso dall’arbitro Tremolada al 27’ del secondo tempo.

Visibilmente soddisfatto della prestazione dei suoi il tecnico Augusto Gentilini, che per il terzo raduno stagionale ha convocato ben 44 calciatori (clicca qui per lista convocati e società di appartenenza): “Era importante cominciare a testare i ragazzi contro un avversario vero, l’Inter vanta un settore giovanile di primo livello. Al di là del risultato mi interessava capire se i concetti ed i movimenti provati in allenamento erano stati recepiti, il tempo a nostra disposizione non è stato molto ma sono tutti calciatori svegli. A fine mese faremo un ultimo stage prima di quello di preparazione a Viareggio”.Anche in questa occasione il mister di Rocca di Papa ha insistito sull’idea del 4-2-3-1, modulo che spiega più approfonditamente nel blog “La voce del mister” sul sito della Serie D → http://bit.ly/2kWzYwxTra le fila della squadra nerazzurra anche un pezzo di LND: i giocatori Capitanio, Minelli e Rava nella passata stagione hanno partecipato al Torneo Beppe Viola-Città di Arco con la maglia della Nazionale U17 LND di Fausto Silipo.Presenti all’incontro il preparatore atletico della Nazionale U19 prof.Vincenzo Pincolini oltre al presidente del Monza Nicola Colombo ed il responsabile tecnico del settore giovanile dell’Inter Salvatore Cerrone, i quali hanno ricevuto un piccolo omaggio della LND dal consigliere del Dipartimento Interregionale Giacomo Diciannove.

TABELLINO

RAPPRESENTATIVA SERIE D – INTER 3-0



Rapp.Serie D (4-2-3-1): Rinaldi; Sanavia, Zinani, Tonini, De Fazio; Borgobello, Nacci; Scognamillo, Montaguti, Felleca; Tedesco. A disp: Monzani, Corbo, Toscano, Pascali, Marino, Pezzi, Cigliano, Botti, Guillari, Vassallo. All. Gentilini



Inter: Mangano; Capitanio, Nolan, Minelli, Sala; Jai, Rada, Brignoli, Putzolu, Russo; Gaydu. A disp: Clemente, Borsetti, Coltro, Grassini, Damo, Spaviero, Eboko, Vitali, Kerin. All. Corti

Reti: 20’ pt e 23’st Nacci, 27’st rig.Guillari

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Passoni e Natalizi di Monza

