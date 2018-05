Calcio. Rappresentative LND: successi per l\'Under 16 e l\'Under 15 contro Lazio e Imolese

Calcio. Rappresentative LND: successi per l'Under 16 e l'Under 15 nelle amichevoli contro Lazio e Imolese

ROMA, 16 MAGGIO - Si chiudono nel migliore dei modi i raduni delle Rappresentative Under 16 e Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti, da lunedì scorso al lavoro a Roma (qui i convocati) e Imola (qui i convocati).

Entrambe le selezioni giovanili hanno centrato la vittoria nelle amichevoli disputate nel pomeriggio rispettivamente contro i pari età della Lazio e dell'Imolese: la formazione di Statuto ha battuto i biancocelesti 2-1 (in gol Iacoponi e Pansera), mentre quella di Gentilini ha avuto la meglio sui giovanissimi del club rossoblù per 1-0 (Redondi).



La Rappresentativa Under 15 si ritroverà già la prossima settimana ad Ardea (RM) per l'ultimo stage prima del debutto al Torneo Internazionale Cava de' Tirreni: gli allenamenti inizieranno lunedì 21 e proseguiranno nella giornata di martedì, mercoledì 23 alle ore 15 test contro la Rappresentativa Under 15 della Lega Pro al centro sportivo La Pineta dei Liberti (Lungomare della Pineta 140, Torre San Lorenzo Ardea).



TABELLINI



RAPPRESENTATIVA U16 LND-LAZIO U16 2-1

Reti: 26'pt Iacoponi (R), 3'st Pansera (R), 23'st Cornacchia (L)



Rapp. U16 1° tempo:D’Alterio, Arkaxhiu, Ben Khalek, Tempestini, Francalanci, Bianco (C), Germinario, Greco, Iacoponi (VC), Consoli, Artistico.

Rapp. U16 2° tempo: Brescia, Pecci, Pansera, Ferri, Mukaj, Pica, Mingolla, Tocci, Loi, Frisenna, Turchet, Grigis.

All. Statuto



Lazio U16: Caruso, Ronci, Cornacchia, Pingitore, Santovito, Tempestilli, Broso, Porcaro, Moschini, Frangia, Picchi. A Disp. Benvenuti, Darini, Gioia, Pesciallo, Zilli.

All. Fratini





RAPPRESENTATIVA U15 LND-IMOLESE U15 1-0

Reti: 27'st Redondi



Rapp. U15 1°tempo: Gamba, Piochi, Romano, Belloni, Vivolo, Bernasconi, Chimenti, Galli, Rufino, Cossalter, Liguori.

Rapp. U15 2°tempo: Gandini, Martinelli, Redondi, Amadori, Castelnuovo, Tavanti, Vessella, Damiano, Volino, De Gaetano, Cappadonna, Lebbiati, Chellini.

All: Gentilini



Imolese: Lofiego, Massanenti, Benini, Capasso, Spinelli, Garavina, Barbaro, Parisi, Errani, Viegas, Spada, Camdric. A disp: Tiraforti, Laversa, Kibongui, Bencivenga, Badiali, Cotugno.

All: Fantoni