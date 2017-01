Calcio: Serie D, domani 13 recuperi di campionato. Terzo aggiornamento ?Giovani D Valore?

ROMA, 24 GENNAIO – La Serie D torna subito in campo questo mercoledì con i recuperi di alcune gare della 1^ e 2^ giornata di ritorno rinviate per i disagi creati da neve e basse temperature.

Le partite in programma sono 13 (fischio d’inizio alle 14.30 per tutte), rinviata al 1 febbraio Sersale-Città di gela mentre Foligno-Flaminia è stata annullata per ordinanza prefettizia.

Variazione di campo per Campobasso-Pineto che si disputerà al campo comunale di Isernia.

Designazioni arbitrali

Girone F: Fermana – San Nicolo Teramo (Andrea Colombo di Como), Matelica – Alfonsine (Sajmir Kumara di Verona), O. Agnonese – Romagna Centro (Fabio Mattia Festa di Avellino), Campobasso – Pineto (Stefano Camilli di Foligno)Girone G: Avezzano – Sansepolcro (Domenico De Girolamo di Avellino)Girone H: Potenza – Manfredonia (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia)Girone B: Lecco – Aurora Pro Patria (Ivan Catallo di Frosinone)Girone C: Calvi Noale – Legnago Salus (Federico Mezzalira di Varese), Mestre – Montebelluna (Marco Stampatori di Macerata), U. Arzignanochiampo – U. Feltre (Marco Sicurello di Seregno)Girone D: Adriese – Sangiovannese (Enrico Bertozzi di Cesena), Imolese – Delta Rovigo (Daniele Rutella di Enna)Girone H: Picerno – Agropoli (Mattia Politi di Lecce)Terzo aggiornamento delle classifiche di ‘Giovani D Valore’, la speciale iniziativa che premia i club di Serie D più propensi a schierare giovani calciatori oltre quelli previsti dal regolamento.Queste le prime tre posizioni provvisorie per ogni girone aggiornate alla 17^giornata di campionato:Gir A: Borgosesia 1094; Cuneo 649; Oltrepovoghera 580Gir B: Ciserano 1054; Ponte S.P. Isola 1041; Lecco 1011Gir C: Montebelluna 1657; Union Feltre 1084; Belluno 889Gir D: Ribelle 744; Scandicci 623; Mezzolara 581Gir E: Viareggio 721; Argentina 591; Finale 556Gir F: San Nicolo Teramo 960; Jesina 886; Alfonsine 656Gir G: Torres 1282; Vivialtoteveresansepolcro 1248; Ostia Mare 1182Gir H: Agropoli 1018; Manfredonia 728; Città di Ciampino 684Gir I: Aversa Normanna 880; Pomigliano 692; Sarnese 604Per le classifiche complete consultare il CU n°77 sul sito http://seried.lnd.it/

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti