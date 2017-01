Calcio - Serie D: I Recuperi della 1^ di ritorno

In campo anche Casale contro Legnano per lil recupero delle 17^ di andata

ROMA, 17 GENNAIO - Tutto pronto per disputare, domani mercoledì 18 gennaio 2016, buona parte dei recuperi inerenti la prima giornata di ritorno, rinviate a causa del maltempo dei giorni scorsi. Fischio d’inizio alle ore 14.30 ad eccezione di Bisceglie – AZ Picerno e Sancataldese – Castrovillari in programma per le 15.

Domani, sempre alle ore 14.30, sarà anche la volta del recupero tra CASALE – LEGNANO, valevole per la 17^ giornata di andata e sarà diretta da Marco Tedesco, coadiuvato da Andrea Ammannati e Francesco Liotta. L’intera terna appartiene alla sezione di Pisa.

Recuperi della prima giornata di ritorno – Le designazioni arbitrali



Ore 14.30 HERCULANEUM – GRAVINA: Federico Pragliola di Terni; Luciano Mignacca di Frosinone, Amilcare Montano di Formia



AGROPOLI – VULTUR: Salvatore Castorina di Acireale, Francesco Rizzotto di Roma 2 e Claudio Barone di Roma 1 ANZIO – GELBISON: Enrico Bertozzi di Cesena, Roberto Terenzio e Francesco Chiappetta di Cosenza

FRANCAVILLA – CYNTHIA: Luigi Catanoso di Reggio Calabria, Luigi Benedetto e Roberto Basile di Crotone

PALMESE – CAVESE: Alberto Catastini di Pisa, Rosario Blanco e Michael Carpinato di Acireale

Ore 15.00



BISCEGLIE - AZ PICERNO Giacomo Monaco di Termoli, Francesco Ciancaglini di Vasto e Antonio Alessi di Teramo



SANCATALDESE – CASTROVILLARI: Ivan Catallo di Frosinone, Ivano Agostino di Sesto San Giovanni e Alessandro Palmigiano di Ostia Lido

Gare in programma per il 25 gennaio, sempre valevoli come recuperi della prima di ritorno:



FERMANA - SAN NICOLO TERAMO; MATELICA - ALFONSINE; AVEZZANO –



VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO; CAMPOBASSO – PINETO; O. AGNONESE – ROMAGNA



CENTRO; POTENZA – MANFREDONIA

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti