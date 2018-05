Calcio. Serie D: Il programma dell\'ultima giornata

Due anticipi al sabato con Fabriano – Nerostellati e Portici – Gelbison. Ponsacco – Sestri Levante a porte chiuse. Tutti in campo con la patch celebrativa dei 120 anni della FIGC

ROMA, 4 MAGGIO – 34^ giornata per il Campionato di Serie D (38^ giornata per i gironi A, B e D) con due anticipi al sabato, alle ore 15, rappresentati da Fabriano – Nerostellati nel girone F e Portici – Gelbison nel girone I. Per quanto riguarda le variazioni di campo si segnalano, nel girone E, Ponsacco – Sestri Levante c/o il campo neutro - a porte chiuse – di “Redini” a Piazzale Ferrari di Cascina (PI) e Seravezza – Albissola c/o il Comunale “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi.

Nel girone I, invece, Gela – Acireale verrà disputata c/o il Comunale “Liotta” di Via Marrocco a Licata. Nell’ambito delle iniziative per celebrare il 120° anno della fondazione della FIGC, tutte le squadre scenderanno in campo con una patch realizzata per l’occasione.Tutto pronto per l’ultima, entusiasmante, giornata di Campionato dove verranno emessi gli ultimi verdetti in ottica promozione e retrocessione. Nel girone A due sfide “calde” per Gozzano (82 punti) e Como (80). La capolista riceve l’Arconatese mentre i lariani giocheranno in trasferta contro la Folgore Caratese. Un punto soltanto divide, nel girone B, Aurora Pro Patria e Rezzato che saranno rispettivamente impegnate contro Darfo Boario, in casa, e Romanese in trasferta. Nel girone C, nel quale ha trionfato la Virtus Verona, giochi aperti solo per quanto riguarda i piazzamenti play off, play out e salvezza. Stesso discorso nel girone D stravinto dal Rimini.Discorso invece ancora aperto nel girone E con l’Albissola in vantaggio di due punti sull’Unione San Remo. La capolista dovrà difendere la vetta in casa del Seravezza mentre a San Remo si ospiterà il Ligorna. Super sfida nel girone F tra Matelica, prima, e Vis Pesaro seconda a un punto di distanza. Matelica ad Avezzano e Vis a Castelfidardo. Nel girone G è festa Rieti mentre nel raggruppamento H Potenza. Si chiude con il girone I dove sarà testa a testa fino al 90’ + recupero tra le due squadre in vetta, appaiate a quota 73. Per la Vibonese trasferta contro la Sancataldese. Per il Troina invece visita alla Nocerina.Le designazioni arbitraliGirone A: Bra - Calcio Derthona (Luca Calvi di Bergamo), Borgaro Nobis - Seregno (Claudio Petrella di Viterbo), Chieri - Castellazzo (Marco Cecchin di Bassano del Grappa), Casale - Borgosesia (Andrea Cattaneo di Civitavecchia), Folgore Caratese - Como (Simone Biffi di Treviglio), Gozzano - Arconatese (Claudio Panettella di Bari), Inveruno - Pavia (Angelo De Leo di Molfetta), Olginatese - Pro Sesto (Matteo Centi di Viterbo), Oltrepovoghera – Caronnese (Rosario Antonio Grasso di Acireale), Varesina - Varese (Paride Tremolada di Monza).Girone B: Aurora Pro Patria - Darfo Boario (Luca Angelucci di Foligno), Calcio Romanese - Rezzato (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto), Caravaggio - Bustese Milano City Fc (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Crema - Ciliverghe Mazzano (Marco Porcheddu di Oristano), Dro - Levico Terme (Marco Paletta di Lodi), Grumellese - Lecco (Daniele Virgilio di Trapani), Lumezzane - Scanzorosciate (Daniele Perenzoni di Rovereto), Ponte S.p. Isola - Trento (Stefano Camilli di Foligno), Virtus Bergamo - Pergolettese (Leonardo Tesi di Lucca).Girone C: Calvi Noale - Ambrosiana (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore), Campodarsego - Union Feltre (Graziella Pirriatore di Bologna), Rovigo – Virtus Verona (Ilaria Bianchini di Terni), Este - Tamai (Mario Saia di Palermo), Belluno - Abano Calcio (Federico Gobbato di Basso Friuli), Legnago - Montebelluna (Mattia Caldera di Como), Liventina - Cjarlins Muzane (Alessandro Cutrufo di Catania), Mantova - Clodiense Chioggia (Simone Picchi di Lucca), Union Arzignanochiampo - Adriese (Eugenio Scarpa di Collegno).Girone D: Aquila Montevarchi - Fiorenzuola (Pierfabio Falasca di Pescara), Colligiana - Villabiagio (Sajmir Kumara di Verona), Correggese - Tuttocuoio (Marco Monaldi di Macerata), Imolese - Forli' (Andrea Sprezzola di Mestre), Lentigione - Sangiovannese (Ivan Catallo di Frosinone), Mezzolara - Sasso Marconi (Federico Votta di Moliterno), Romagna Centro - Castelvetro (Gianluca Sili di Viterbo), Sporting Club Trestina - Pianese (Andrea Bindella di Pesaro), Vigor Carpaneto - Sammaurese (Marino Rinaldi di Messina), Vivialtoteveresansepolcro - Rimini (Davide Di Marco di Ciampino).Girone E: Finale Ligure - Scandicci (Giuseppe Repace di Perugia), Ghivizzano Borgoamozzano - San Donato Tavarnelle (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Lavagnese - Viareggio (Luca Zucchetti di Foligno), Massese - Real Forte Querceta (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Ponsacco - Sestri Levante (Fabian Brognati di Ferrara), Rignanese - Argentina (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), Savona - Valdinievole Montecatini (Francesco Croce di Novara), Seravezza Pozzi - Albissola (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), Unione Sanremo - Ligorna (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto).Girone F: Avezzano - Matelica (Alessandro Di Graci di Como), Castelfidardo - Vis Pesaro (Michele Giordano di Novara), Campobasso - Jesina (Adolfo Baratta di Rossano), Fabriano Cerreto - Nerostellati (Luca Capriuolo di Bari), Francavilla - Monticelli (Antonino Costanza di Agrigento), L'Aquila - Vastese (Maria Marotta di Sapri), Agnonese - Sangiustese (Jacopo Bertini di Lucca), Recanatese - Pineto (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), San Marino - San Nicolo Teramo (Enrico Maggio di Lodi).Girone G: Anzio - Flaminia (Valerio Crezzini di Siena), Aprilia - Albalonga (Antonio Acampora di Ercolano), Budoni - Ostiamare (Giuseppe Vingo di Pisa), Lanusei - Latte Dolce Sassari (Francesco Foresta di Nola), Monterosi - Latina (Nicola Di Giovanni di Caserta), Nuorese - Cassino (Carina Susana Vitulano di Firenze), Rieti - Lupa Roma (Costin Spataru di Siena), Atletico - San Teodoro (Salvatore Morabito di Taurianova), Trastevere - Tortoli (Maurizio Barbiero di Campobasso).Girone H: Az Picerno - Audace Cerignola (Valentina Garoffolo di Vibo Valentia), Cavese - Frattese (Mario Milana di Trapani), Citta Di Gragnano - Manfredonia (Claudio Campobasso di Formia), Francavilla - Sarnese (Alessio Angelo Boscarino di Siracusa), Gravina Soc.coop.sp.dil. - Aversa Normanna (Riccardo Pelagatti di Livorno), Nardo - Team Altamura (Fabiano Simone di Bologna), San Severo - Calcio Pomigliano (Daniele De Tommaso di Rieti), Fulgor - Potenza (Domenico Castellone di Napoli), Taranto - Turris (Filippo Prior di Ivrea).Girone I: Cittanovese - Palazzolo (Giacomo Monaco di Termoli), Gela - Acireale (Dario Madonia di Palermo), Ebolitana - Ercolanese (Domenico De Girolamo di Avellino), Isola Capo Rizzuto - Messina (Luca De Angeli di Milano), Nocerina - Troina (Adalberto Fiero di Pistoia), Paceco - Roccella (Giuseppe Zuffada di Sulmona), Palmese - Igea Virtus Barcellona (Stefano Belfiore di Parma), Portici - Gelbison Vallo D.lucania (Fabio Catani di Fermo), Sancataldese – Vibonese (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna).