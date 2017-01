Calcio - Serie D: Le decisioni del Giudice Sportivo. Due Torri alla terza rinuncia

Le decisioni del Giudice Sportivo Due Torri alla terza rinuncia mentre per la Jesina c’è l’annuncio di reclamo all’esito del match contro il Matelica. Cinque giornate di squalifica per Maimone dell’Inveruno

ROMA, 18 GENNAIO – In riferimento alle gare disputate lo scorso week end, 14 e 15 gennaio, il Giudice Sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti:

Ammenda – Avendo la soc. Due Torri formalmente rinunciato a disputare la gara contro la Turris, viene comminata la punizione sportiva della sconfitta per 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 4000 quale terza rinuncia; Euro 2.500 e una gara da disputare a porte chiuse per la Frattese; Euro 2000 con diffida alla Massese; Euro 1.800 Borgosesia; Euro 1.500 Belluno e Potenza; Euro 800 Nocerina; Euro 400 Trastevere; Euro 300 Caravaggio; Euro 200 Triestina.Preannuncio di reclamo – da parte della Jesina relativamente al match contro il MatelicaSqualifica – 2 giornate: Gabriele Sabatini (Ligorna); 1 giornata: Matteo Roberto Scipoli (Arzachena), Cuono Di Costanzo (Frattese), Raffaele Battisti (Rieti), Salvatore Mango (Sporting Recco).Squalifica – 5 giornate: Christian Maimone (Inveruno); 3 giornate: Pasquale Maisto (Castelfidardo), Mirco Vassallo (Ligorna), Nicola Aloisi (Monticelli), Francesco Silipo (Virtus Castelfranco), Vittorio Nocerino (Sarnese); 2 giornate: Egzon Krasniqi (Castrovillari), Giuliano Falco (Recanatese), Gianmarco Genovali (Viareggio); 1 giornata: 56 giocatori



==> Leggi tutti i provvedimenti sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 18 gennaio 2017

