Calcio - Serie D, programma e arbitri della 20^giornata. Il Due Torri escluso dal campionato

Serie D, programma e arbitri della 20^giornata. Il Due Torri escluso dal campionato Si parte domani con l’anticipo Fiorenzuola-Imolese. Rinviate cinque gare, fissati già i recuperi dal Dipartimento Interregionale.

ROMA, 20 GENNAIO – Al via questo weekend la 20^giornata di Serie D, la 3^ del girone di ritorno.

Fiorenzuola-Imolese (D) aprirà il turno domani alle ore 14.30, tutte le altre partite si disputeranno invece domenica 22 gennaio salvo alcune eccezioni: alle 14 fischio d’inizio per Muravera-Città di Castello (G), posticipate alle 15 Fezzanese-Sestri Levante (E), U.Sanremo-Argentina (E), Latte Dolce-Arzachena (G), Bisceglie-Nardò (H) ed Herculaneum-Manfredonia (H). Variano i campi di gioco per Monticelli-Vastese (F), spostata al comunale “Villa S.Filippo” di Monte San Giusto, e Pro Settimo-Bustese (A), al campo sportivo “Bertolini” di Gassino Torinese.A causa delle problematiche legate alle abbondanti nevicate, sono state rinviate di comune accordo con le società cinque gare di cui sono già stati fissati i recuperi: l’1 febbraio L’Aquila-Rieti (G), il 2 febbraio Nuorese-Vivialtoteveresansepolcro (G), l’8 febbraio O.Agnonese-Pineto (F), Campobasso-Jesina (F) e Matelica-S.Nicolo Teramo (F).Con la rinuncia a disputare la partita contro Città di Gela, la quarta consecutiva, il Due Torri viene escluso dal campionato 2016/2017. In accordo con quanto previsto dall’art.53 comma 4 delle NOIF, la classifica del girone I non subirà alcuna variazione e a tutte le squadre che avrebbero dovuto affrontare il club verrà assegnata la vittoria per 3-0Due le ordinanze prefettizie per questa giornata: i biglietti settore ospiti per assistere a Fermana – Civitanovese potranno essere acquistati entro le 19 di domani nelle rivendite indicate dalle società, mentre per Aversa Normanna – Cavese è stata vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno.Bra-Varesina (Paolo Armando Mulas di Sassari), Caronnese-Cuneo (Alessandro Rosami di Carrara), Casale-Verbania (Eugenio Scarpa di Collegno), Legnano-Gozzano (Stafano Campagnolo di Bassano del Grappa), Oltrepovoghera-Borgosesia (Marino Rinaldi di Messina), Pinerolo-Folgore Caratese (Giorgio Vergaro di Bari), Pro Sesto-Chieri (Valerio Maranesi di Ciampino), Pro Settimo e Eureka-Bustese (Mario Milana di Trapani), Varese-Inveruno (Salvatore Castorina di Acireale).: Aurora Pro Patria - Caravaggio (Daniele De Tommaso di Rieti), Cavenago Fanfulla - Pergolettese (Mattia Dal Pan di Belluno), Grumellese - Darfo Boario (Emanuele Franco di Locri), Levico Terme - Dro (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto), Olginatese - Ciliverghe Mazzano (Marco Porcheddu di Oristano), Ponte S.pietro Isola - Lecco (Claudio Panettella di Bari), Scanzorosciate - Seregno (Emanuele Bracaccini di Macerata), Virtus Bergamo - Ciserano (Francesco Lipizer di Verona), Virtus Bolzano - Monza (Gabriele Nube di Mestre).Altovicentino - Calvi Noale (Simone Galipo' di Firenze), Campodarsego - Abano (Francesco Di Paolo di Chieti), Cordenons - Mestre (Alessandro Di Graci di Como), Eclisse Carenipievigina - Vigasio (Emilio Zanotti di Pavia), Este - Tamai (Simone D'angelo di Ascoli Piceno), Legnago Salus - Ital Lenti Belluno (Federico Modesto di Treviso), Union Feltre - Union Triestina (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), Vigontina San Paolo - Union Arzignanochiampo (Dario Madonia di Palermo), Virtusvecomp Verona - Montebelluna (Andrea Bindella di Pesaro).Correggese - Scandicci (Pietro Esposito di Aprilia), Delta Rovigo - Castelvetro (Maria Marotta di Sapri), Fiorenzuola - Imolese (Rosario Antonio Grasso di Acireale), Mezzolara - Poggibonsi (Gabriele Scatena di Avezzano), Pianese - Virtus Castelfranco (Pierfabio Falasca di Pescara), Ribelle - Lentigione (Mattia Caldera di Como), Rignanese - Adriese (Manuel Berti di Varese), San Donato Tavarnelle - Ravenna (Ilaria Bianchini di Terni), Sangiovannese - Colligiana (Michele Cinque di Pistoia).Fezzanese - Sestri Levante (Stefano Belfiore di Parma), Finale Ligure - Jolly Montemurlo (Stefano Nicolini di Brescia), Gavorrano - Ponsacco (Enrico Maggio di Lodi), Lavagnese - Viareggio (Giuseppe Repace di Perugia), Real Forte Querceta - Ghivizzano Borgoamozzano (Luca Zucchetti di Foligno), Savona - Ligorna (Graziella Pirriatore di Bologna), Sporting Recco - Massese (Francesco Luciani di Roma 1), Unione Sanremo - Argentina (Massimiliano Lombardelli di Torino), Valdinievole Montecatini - Grosseto (Fabio Catani di Fermo).Fermana - Civitanovese (Marco Acanfora di Castellammare di Stabia), Matelica - San Nicolo Teramo (Mario Cascone di Nocera Inferiore), Monticelli - Vastese (Gianpiero Miele di Nola), Olimpia Agnonese - Pineto (Filippo Giaccaglia di Jesi), Recanatese - Castelfidardo (Giacomo Monaco di Termoli), Romagna Centro - Sammaurese (Jacopo Pascariello di Lecce), Vis Pesaro - Alfonsine (Gianluca Sili di Viterbo).Albalonga - Flaminia (Marco Gullotta di Siracusa), Citta Di Foligno - Avezzano (Simone Picchi di Lucca), Latte Dolce - Arzachena (Andrea Colombo di Como), Monterosi - Ostiamare Lido (Marco Ricci di Firenze), Muravera - Citta Di Castello (Franco Iacovacci di Latina), Nuorese - Vivialtoteveresansepolcro (Michele Delrio di Reggio Emilia), San Teodoro - Torres (Michele Ruggiero di Roma 1), Sporting Club Trestina - Lanusei (Carmen Gaudieri di Battipaglia).Herculaneum - Manfredonia (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Agropoli - Gelbison Vallo D.lucania (Salvatore Morabito di Taurianova), Anzio - Cynthia (Federico Longo di Paola), Bisceglie - Nardo (Marco Rossetti di Ancona), Citta' di ciampino - Gravina (Ismaele Morabito di Acireale), Francavilla - Trastevere (Matteo Gualtieri di Asti), Madrepietra Daunia - Vultur (Federico Pragliola di Terni), Nocerina - Az Picerno (Marco Stampatori di Macerata), Potenza - San Severo (Michele Di Cairano di Ariano Irpino).Aversa Normanna - Cavese (Matteo Antonio Scordo di Novara), Pomigliano - Citta Di Gragnano (Angelo De Leo di Molfetta), Igea Virtus Barcellona - Gladiator (Alessio D'amato di Siena), Palmese - Sersale (Antonino Costanza di Agrigento), Sancataldese - Roccella (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), Sicula Leonzio - Castrovillari (Tommaso Zamagni di Cesena), Rende - Sarnese (Daniele Rutella di Enna), Turris - Frattese (Federico Gobbato di Basso Friuli).

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti