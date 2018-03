Calcio. Torneo di Arco: La Rappresentativa LND Under 17 chiude a testa alta

Torneo di Arco: La Rappresentativa LND Under 17 chiude a testa alta Squadra punita nelle due uniche vere conclusioni a rete di marca doriana

MORI (TN), 10 MARZO - Nell’ultimo impegno del girone eliminatorio del “Trofeo Beppe Viola” di Arco di Trento la Rappresentativa LND Under 17 guidata da Francesco Statuto incassa sì la terza sconfitta consecutiva ma avendo messo in campo una prova gagliarda al cospetto di una Sampdoria forte ed organizzata. I blucerchiati dei talenti Sorensen, Dos Santos, Catapano e Marianelli si impongono per 2-0 volando così in semifinale grazie ad una doppietta di Vieira Nobregaal 13’ del primo tempo, che sfrutta l’unica vera indecisione della retroguardia arancio blu della LND, e allo scadere su contropiede con tutta la squadra protesa in avanti alla ricerca di un pareggio che sarebbe stato meritatissimo.

I liguri hanno faticato non poco ad ottenere questa vittoria grazie alla grande grinta mostrata in tutto l’arco del match da parte dei ragazzi della LND che, prima del raddoppio finale, hanno sfiorato il gol del pari in almeno due nitide circostanze con Aramis Facchinetti imbeccato dall’attivissimo centrocampista offensivo Francesco Suraci. Gara “maschia” in tutte le zone del campo a riprova della grande voglia di onorare l’impegno fino alla fine, nonostante l’eliminazione acquisita anzitempo a causa delle due precedenti sconfitte. “Sono molto soddisfatto di quanto hanno fatto i miei ragazzi. La squadra – ha sottolineato Statuto - ha chiuso in crescendo facendosi sempre trovare pronta in tutti i suoi effettivi nonostante il poco lavoro svolto tutti insieme e la difficoltà della competizione. Ora c’è da preparare al meglio il prossimo impegno della “Lazio Cup” di fine maggio in cui, sono certo, ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Rappresentativa LND Under 17 – Sampdoria 0-2

Rappresentativa LND Under 17: Di Mauro (16’ st Noto), Bassi, Lavano (30’ st Terranova), Labalestra (16’ st Vari), Khailoti, Giovane, Suraci (4’ st Linati), Melaccio (16’ st Demofonti), Facchinetti (5’ st Piermarini), Santagata, Sabattini (5’ st Alberini). A disp: Del Giudice, Panizza. All: Statuto

Sampdoria: Raspa, Casanova, Cassaghi, Sorensen, Vieira Nobrega, Testore (1’ st Marianelli), Prelec, Doda (1’ st Catapano), Dos Santos (14’ st Maglie), Lamonica (21’pt Giordano), Fogal (1’ st Canovi). A disp: Ventura, Orlando, Brignone, Renini. All: Alessi

Marcatori: 13’ pt e 32’ st Vieira Nobrega

Arbitro: Ismail di Rovereto



Girone A: Il cammino della Rappresentativa Under 17 Lega Nazionale Dilettanti

8 Marzo - Arco-Via Pomerio

Ore 13: Atalanta- Nazionale Dilettanti Under 17 / 3-0

Ore 15.15: Sampdoria-Lazio / 3-0

9 Marzo - Arco – Romarzollo

Ore 13.00: Atalanta-Sampdoria 1 -1

Ore 15.15: Lazio-Nazionale Dilettanti Under 17 2-1

10 Marzo – Mori

Ore 13: Sampdoria-Nazionale Dilettanti Under 17 2-0

Ore 15.15: Atalanta-Lazio 0-0



Rappresentativa Under 17 Lega Nazionale Dilettanti

I convocati



Portieri: Salvatore Di Mauro; Marco De Giudice; Alessandro Noto

Difensori: Simone Bassi; Gerardo Pio Lavano; Omar Khailoti; Lorenzo Giovane; Michele Panizza; Aramis Facchinetti; Raffaele Santagata

Centrocampisti: Vito Giovanni Labalestra; Danilo Terranova; Francesco Suraci; Gabriele Piermarini; Lorenzo Sabattini; Pablo Linati; Gianmarco Alberini; Davide Mattei

Attaccanti: Manuel Melaccio; Pasquale Filippo Gatto; Federico Vari; Francesco Demofonti



Lo staff tecnico dirigenziale

Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella

Coordinatore organizzativo e Segretario: Alberto Branchesi

Allenatore: Francesco Statuto

Allenatore in 2^: Gianfranco Tosoni

Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli

Medico Responsabile: Gennaro Esposito

Osteopata: Caterina Giuliani

Fisioterapista: Andrea Bonetto

Addetto alla Segreteria: Fabio Ferrari

Magazziniere: Walter Ciolli