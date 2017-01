Calciomercato, da Witsel a Gagliardini: tutte le ultime

MILANO, 2 GENNAIO - E’ grande attesa per l’inizio del calciomercato, che allieterà questo mese calcistico oltre alla ripresa del calcio giocato. Molti gli affari in ballo, tanti dei quali forse (già) fatti. Da monitorare in particolare la situazione delle grandi, che intendono ritoccare ed in alcuni casi anche sfoltire la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

Grande protagonista subito l’Inter di Suning e Stefano Pioli. Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, che hanno invertito un trend piuttosto negativo e fatto dimenticare la sofferta era De Boer, ecco il possibile primo colpo di mercato. E che colpo: i nerazzurri avrebbero infatti superato la concorrenza della Juventus per strappare Gagliardini, gioiellino italiano 22enne in forza all’Atalanta dell’ex tecnico Gasperini. I dettagli dell’affare parlano di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Piuttosto consistente l’operazione, il cui riscatto dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 27 milioni, bonus compresi. Gagliardini è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte del campionato, tra le note più liete per i bergamaschi, con 13 presenze e 2 reti. Potrebbe approdare in nerazzurro già domani nel miniritiro di Marbella: manca solo l’accordo col giocatore, tuttavia affascinato dal progetto Inter.

E la Juve? Alla Vecchia Signora si punta ad eventuali rinforzi a centrocampo. Da incassare il nobile ‘rifiuto’ di Witsel, la cui offerta dalla Cina (Tianjin Quanjian) è stata ritenuta semplicemente irrinunciabile. Da capogiro le cifre: contratto di 4 anni a 18 milioni a stagione mentre allo Zenit vanno 20 milioni. Impossibile per la Juve (e per chiunque?) competere con somme di detta entità. L’alternativa resta dunque quella di Luiz Gustavo: una pista sempre calda, nel perenne duello con l’Inter che per ora vede i nerazzurri in vantaggio con il colpo Gagliardini. Il ritorno di fiamma per Luiz Gustavo pare ora possibile, dopo la non riuscita operazione a causa delle richieste eccessive del Wolsfburg (25 milioni, ndr). Con il contratto in scadenza tra un anno, le pretese del club tedesco potrebbero essere decisamente più basse. Affare possibile, attorno ai 15 milioni.

foto da: calciogazzetta.it

Cosimo Cataleta