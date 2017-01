Calciomercato, il Milan spinge per Deulofeu. L\'Inter sogna uno tra Manloas e Marquinhos per giugno

MILANO, 12 GENNAIO - Tra presente e futuro, Milan e Inter continuano il lavoro di programmazione per rinforzarsi e tornare sempre più ai vertici del calcio italiano e internazionale. I rossoneri, in attesa del tanto sospirato closing, continuano a insistere per avere il talento scuola Barcellona, Deulofeu, dall’Everton. Dopo l’acquisto di Morgan Schneiderlin dal Manchester United, l’allenatore dei Toffees, Koeman, sembra essersi deciso a liberare l’esterno d’attacco che tanto piace a Galliani.

Sulla sponda nerazzurra, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gagliardini dall’Atalanta l’Inter sogna in grande e pensa a un big per la difesa, ma solo per giugno. Il ds Ausilio ha tre nomi sul suo taccuino: Marquinhos del Psg, Manolas della Roma e De Vrij della Lazio. Ricardo Rodriguez del Wolfsburg è inveze il nome caldo per l’out di sinistra, per il quale Suning è pronta a pagare l’intera clausola rescissoria da 22 milioni.

La priorità di Stefano Pioli, a gennaio, è quella di sfoltire la rosa a 23-24 elementi e le partenze di Felipe Melo e Jovetic sembrano essere solo le prime due mosse in questo senso. Gli indiziati a lasciare la Pinetina sono Ranocchia, Santon, Gnoukouri, Biabiany e almeno uno tra Banega e Kondogbia. Per gli ultimi due l'Inter è disposta a trattare solo con un'offerta di almeno venti milioni. L’argentino vorrebbe tornare a Siviglia mentre il francese piace in Cina.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine soccerweb24.com)