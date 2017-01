Calenda su Alitalia: "L'azienda è stata gestita male"

ROMA, 12 GENNAIO - "La situazione di Alitalia indica che l'azienda è stata gestita male". E’ questa la risposta del ministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, ai microfoni di Radio Anch'io, per una domanda postagli sulla situazione della compagnia aerea e sul rischio di esuberi.

"È un'azienda - ha detto - totalmente privata che ha problemi significativi di gestione. Non esiste che si parli di esuberi prima di parlare di piano industriale. Nessuna azienda si salva senza piano industriale. Il ministro ha affermato che le colpe della gestione di Alitalia "non devono ricadere sui lavoratori", ma ha anche ricordato che l'azienda è privata e che il giudizio spetta agli azionisti.La dichiarazione è arrivata tre giorni dopo l’incontro avuto al Mise con il management della compagnia aerea e con tutti i rappresentanti degli azionisti. Il governo ha chiesto alla compagnia di presentare un piano condiviso da tutti i soci, compresi le banche Intesa Sanpaolo e Unicredit. Nella compagnia il clima è teso e la frattura tra società e dipendenti è ormai conclamata, è probabile che verso la fine di febbraio si arrivi infatti allo sciopero.Calenda, in merito ai problemi sul fronte lavorativo ha aggiunto: "Seppure abbiamo recuperato mezzo milione di posti di lavoro partivamo da una situazione drammatica, quindi guai a usare toni trionfalistici”.Il ministro non si pronuncia invece sulla decisione della Corte Costituzionale sui referendum promossi dalla Cgil sul Jobs act, ma sottolinea la necessità di non fare battaglie ideologiche, aggiungendo in merito all'abuso dei voucher per pagare i lavoratori “se i voucher hanno dato luogo ad abusi discutiamo”.

Giulia Piemontese

(immagine da: agenpress.it)