Camorra. Agguato nel Napoletano, ucciso IL 35enne Giuseppe Di Marzo con colpo in testa

NAPOLI, 24 DICEMBRE - Agguato nel Napoletano con un morto. A Pomigliano da Arco i carabinieri della compagnia e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Pratola, dove Giuseppe Di Marzo, 35enne, gia' noto alle forze dell'ordine, e' stato colpito mortalmente da un colpo d'arma da fuoco alla tempia sinistra mentre si trovava in strada.

Un sopralluogo ha portato al rinvenimento e sequestro dell'arma probabilmente usata per il delitto, una semiautomatica. Trovati e sequestrati anche una ogiva e un bossolo. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio.