Camorra, ritira pizzo con figlio 3 anni

CASERTA, 19 GENNAIO - Il figlio dell’ex boss del clan Belforte di Marcianise (Caserta) riscuoteva il pizzo – fino ad 8mila euro al mese – portandosi con sé il figlio di tre anni.

È quanto accertato dai carabinieri di Caserta che oggi hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria oltre a Salvatore Belforte e la sua compagna, Alessandra Golino, anche la moglie dell’ex boss Domenico Belforte, Maria Buttone.

Quest’ultima, dopo in periodo passato in carcere e nonostante i domiciliari, era subito rientrata in azione ricoprendo il ruolo del defunto marito. Maria Buttone, è stato accertato impartiva ordini agli uomini del clan attraverso il figlio: è stata arrestata dai carabinieri a Rimini mentre gli altri due indagati a Marcianise, dalla Polizia di Stato. Vittime del clan numerosi imprenditori del Casertano.

Maria Azzarello