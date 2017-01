Campania: 46 feriti per i botti di Capodanno

NAPOLI, 1 DICEMBRE - E' di 46 il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno in Campania. Trentuno nella città di Napoli tra i quali ci sono 6 minori. In provincia ci sono stati 15 feriti, con due minori. Tre i feriti nel Salernitano.

I più gravi sono due bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico “Santobono” con prognosi di 30 giorni: un bambino di 9 anni di Torre del Greco che ha riportato ustioni e ferite ad entrambe le mani; un dodicenne di Pratola Serra (Avellino) ha subito la sub-amputazione della falange di un dito della mano sinistra. Due i feriti per proiettili vaganti da colpi di pistola tra i quali una donna che è stata colpita da un proiettile vagante che le ha trapassato la gamba, nel quartiere di Ponticelli (Napoli). La donna è stata ricoverata all'ospedale Loreto Mare. Il dato dei feriti per i botti nella notte di San Silvestro nella provincia di Napoli continua a calare: l’anno scorso furono infatti 51.

(fonte immagine Stato Quotidiano)

Caterina Apicella