Capodanno e terrorismo: allerta massima in Italia. Le rassicurazioni di Minniti

MILANO, 31 DICEMBRE - L’allerta terrorismo resta sempre uno dei capitoli cardine del tema sicurezza anche a capodanno, in Italia e più in generale in territorio internazionale. Sarà dunque un capodanno blindato: tutte le principali città italiane si attiveranno per controlli adeguati che permettano ai cittadini di festeggiare serenamente l’avvento del nuovo anno.

Ne è un emblema l’atteggiamento intrapreso dalle principali capitali europee: a Londra, per la prima volta, poliziotti armati viaggeranno all’interno delle metro per garantire l’incolumità della capitale britannica, con altri tremila poliziotti disposti a presidio della città. Controlli naturalmente che coinvolgeranno tutte le altre nazioni europee, a cominciare dalla Berlino recentemente colpita dagli attacchi terroristici.

E l’Italia? Quello che è certo è la presenza di un effetto Berlino, che interesserà tutte le grandi città italiane. A Roma è previsto un piano di sicurezza predisposto per la tutela di Colosseo e Circo Massimo, con a capo il questore della capitale, Nicolò D’Angelo. Verranno effettuati controlli di sicurezza soprattutto nei pressi del Circo Massimo, dove è prevista grande affluenza per gli eventi che si terranno a partire dalle 22.30.

Controlli naturalmente saranno effettuati a piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza Navona, campo de fiori, piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Gianicolo ed Eur.

Non può che essere sorvegliata speciale anche la città di Milano, considerata l’ultima vicenda che ha portato alla morte del terrorista Anis Amri. Sarà ovviamente blindato il Duomo, in vista del concertone che chiuderà l’anno 2016, cui si aggiungeranno controlli tecnologici piuttosto mirati ed innovativi: telecamere ad alta definizione e smartphone appositi per la diretta delle immagini. E’ quanto riferito dal questore milanese Antonio de Iesu, a margine dell’incontro circa la diffusione dei dati sulla criminalità del capoluogo lombardo: «Avremo 40 agenti in borghese in giro per la città con smartphone di ultimissima generazione. Una tecnologia che opera su piattaforma Telecom che attiviamo solo in occasione di grandi eventi».

Particolare attenzione anche a Firenze e Torino: nel capoluogo toscano l’allerta riguarda il concertone di Marco Mengoni, in piazzale Michelangelo. A rassicurare il popolo fiorentino il sindaco, Dario Nardella: «Ci saranno prescrizioni precise per piazzale Michelangelo con presenza di metal detector e Forze dell’ordine».

A Torino, rigidi controlli in vista del concertone di piazza San Carlo, con metal detector previsti per cinque varchi della piazza. Massima allerta anche a Padova e a Mantova, dove spicca la presenza del noto cantante Daniele Silvestri. Allerta anche a Bari, che vedrà la presenza del duo Fedez-J-Ax assieme a Rovazzi, e negli altri capoluoghi nazionali. Per dimenticare ed accantonare, anche per un solo giorno, la piaga del terrorismo.

foto da: ilfattoquotidiano.it

Cosimo Cataleta