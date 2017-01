Capodanno in piazza: Il Sindaco Abramo, uno tsunami di gente ha invaso il centro storico (Foto)

Capodanno in piazza / il sindaco Abramo: “una marea di gente ha invaso il centro storico da sempre cuore pulsante della citta’, in quasi cinquemila hanno utilizzato la funicolare rimasta aperta tutta la notte”

CATANZARO 02 GENNAIO - “E’ stata davvero una notte magica, tra stelle e musica, con migliaia di catanzaresi che hanno salutato il nuovo anno con allegria e, soprattutto, grande e rinnovato senso della comunità. La marea di gente che ha invaso il corso dopo la mezzanotte ci conferma che il centro storico è sempre il cuore pulsante della città. Penso che questa notte, scandita dalla musica di un artista catanzarese in cui abbiamo sempre creduto, sarà ricordata a lungo”.

Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo che da mezzanotte e fino all’alba è stato tra la gente che, a migliaia, ha affollato corso Mazzini e le vie limitrofe per i festeggiamenti di fine anno. Il primo cittadino ha voluto anche sottolineare che lo straordinario successo registrato dalla rassegna “A farla amare comincia tu”, promossa dall’Amministrazione comunale, è stato realizzato con risorse nettamente inferiore, addirittura un terzo, di quelle utilizzate da altre città per il solo spettacolo di Capodanno.Pienamente riuscito anche l’esperimento della funicolare aperta gratuitamente tutta la notte. L’AMC ha fatto sapere che sono stati quasi cinquemila i cittadini, soprattutto giovani e giovanissimi, che hanno utilizzato l’impianto, rimasto aperto – hanno sottolineato il sindaco Abramo e l’amministratore Colace – grazie alla disponibilità e al senso del dovere di ben undici dipendenti, nonché dei tecnici di Ferrovie della Calabria.Il sindaco ha rivolto un ringraziamento anche al corpo della polizia locale, alle forze dell’ordine, a tutte le strutture del Comune che hanno lavorato all’ottima riuscita dell’evento.