Capossela e la sua "Ombra" in teatro - Reggio Calabria poi Cosenza

“Ombra. Canzoni della cupa e altri spaventi”, Vinicio Capossela in concerto il 12 marzo al Teatro Cilea e il 13 marzo al Teatro Rendano

COSENZA, 10 GENNAIO - Partirà ufficialmente il 27 febbraio il nuovo tour teatrale di Vinicio Capossela che ritornerà anche in Calabria per la seconda parte del suo album “Canzoni della Cupa”. La scorse estate infatti il suo tour “Polvere”, che faceva riferimento a quella sezione dell’album, era stato ospitato nel programma della Summer Arena a Soverato; adesso è il turno invece la seconda parte dell’album e del tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi”, con cui Capossela sarà nella nostra regione il 12 marzo, quando si esibirà al Teatro Cilea di Reggio Calabria, e il giorno successivo, il 13 marzo, per il concerto in programma al Teatro Rendano di Cosenza. Entrambe le date sono organizzate dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

A introdurre la differenza fra le due sessioni e così i due spettacoli, è lo stesso artista: «“Canzoni della Cupa” mi ha dato la possibilità di declinare due concetti che sono alla base della condizione umana, la polvere e l’ombra – spiega Vinicio Capossela. Lo spettacolo Polvere si è svolto all’aperto, in una specie di campo di stoppie, un’evocazione insieme ancestrale, agreste e di frontiera. Ora, al chiuso dei teatri, iniziamo ad avventuraci nella zona dell’Ombra, zona meno definita, dove il materico scompare per lasciare il campo alla proiezione dell’inconsistente. Viviamo nell’illuminazione violenta e artificiale, abbiamo perso i mezzi toni, le ombre sono fisse, nude e nitide...per questo vogliamo restituire il tremore alle ombre, la loro mobilità fragile. Perché l’Ombra non ci segue, ci spinge. È lei a coprire noi calpestandoci. Perdere l’ombra è perdere l’anima...è passare dal neon accecante della vita al nulla della morte. Abbiamo bisogno della nostra Ombra per farci interi. È un viaggio, un’impresa per completare il cerchio, questo riconoscimento. Una rivoluzione come fa ogni giorno la terra girando attorno al sole».

I biglietti per assistere ai due concerti in Calabria sono già in prevendita attraverso i circuiti TicketOne e TicketService Calabria.

