Caso Marra, nell\'inchiesta entra la chat con Raggi e Romeo

ROMA, 4 GENNAIO - L'ex braccio destro della sindaca, Raffaele Marra, chiede che venga tolto il segreto istruttorio dal materiale intercettato, le conversazioni Whatsapp con Virginia Raggi, Salvatore Romeo e Daniele Frongia.

Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui alla vigilia dell'udienza di fronte al tribunale del Riesame, l'ormai ex fedelissimo della sindaca di Roma, avrebbe presentato istanza per togliere il segreto dalle sue conversazioni della chat privata dal titolo "Quattro Amici al bar”.

La conversazione, di contatti continui, nella quale i quattro si scambiavano idee e commenti, è stata acquisita dal telefonino sequestrato al momento dell'arresto. Secondo Marra, i messaggi, finiti adesso agli atti dell'inchiesta, saranno utili per dimostrare che non teneva sotto ricatto la Raggi.

I media parlano inoltre della possibilità di una convocazione della sindaca in procura già la prossima settimana per chiarire se ci sono gli estremi per un'indagine per abuso d'ufficio a carico del sindaco.

Oltre ai messaggi Whatsapp e alle mail, ciò che maggiormente interessa gli inquirenti è il contenuto di computer e chiavette Usb, a causa del sospetto che per le conversazioni riservate Marra utilizzasse un profilo intestato alla moglie.

Giulia Piemontese

(immagine da: notizie.tiscali.it)