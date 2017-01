Caso Marra, Virginia Raggi: "Sono pronta a dare chiarimenti"

ROMA, 25 GENNAIO - Virginia Raggi, sindaca di Roma, secondo quanto appreso dall'Ansa, sarebbe indagata per corruzione nell'inchiesta riguardante la nomina di Renato Marra a capo del Dipartimento turismo del Campidoglio. La Raggi avrebbe infatti dichiarato il falso al responsabile anticorruzione del Campidoglio.

Sulla questione è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Roma e coordinato da Paolo Ielo. L'interrogatorio si terrà il prossimo 30 gennaio.

Raffaele Marra, invece, che attualmente è nel carcere di Regina Coeli, è indagato per abuso di ufficio nell'inchiesta sulla nomina del fratello. Nell'inchiesta sono analizzate anche alcune chat scambiate tra i fratelli e la Raggi, in cui lamenta il fatto di non aver saputo da parte di Raffaele dell'aumento di Renato.

La stessa Virginia Raggi, tramite un comunicato su Facebook, ha affermato che “Oggi mi è giunto un invito a comparire dalla Procura di Roma nell'ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento Turismo che, come è noto, è già stata revocata.Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle. Sono molto serena, ho completa fiducia nella magistratura, come sempre. Siamo pronti a dare ogni chiarimento”.

“Come abbiamo appreso la notizia della sindaca che ha ricevuto un invito a comparire dalla Procura? - hanno dichiarato i pentastellati - Con serenità. Siamo coscienti che tutto verrà chiarito. Non c'è alcun dubbio sull'operato della sindaca, la maggioranza va avanti ancora più convinta"

Chiara Fossati

immagine da www.ilpost.it