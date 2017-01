Castrovillari: Neve. Ordinanza del sindaco per chiusure scuole di ogni ordine e grado (Foto)

CASTROVILLARI (CS) 10 GENNAIO - Per le avverse condizioni meteorologiche nella città di Castrovillari, interessata da rovesci di neve sin dal pomeriggio , le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse mercoledì 11 gennaio.

Lo stabilisce un’ordinanza del Sindaco, Domenico Lo Polito, emanata e fatta recapitare a tutti gli Istituti, anche per prevenire disagi alla circolazione stradale e perché le strade non consentono una viabilità in sicurezza per quanti dovrebbero raggiungere i vari edifici scolastici.Proprio a seguito di queste condizioni è stato attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, coordinato dallo stesso sindaco, al fine di alleviare i disagi per i cittadini, mentre il Comando della Polizia municipale è attivo con uomini e mezzi.