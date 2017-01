Maltempo. Catanzaro, Abramo domani Scuole chiuse

Maltempo - guasto all'impianto santa domenica, possibili disagi nelle zone di Gagliano, centro storico e lido / alla luce dei sopraggiunti disagi il sindaco Abramo ha disposto per domani la proroga dell'ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine

CATANZARO 23 GENNAIO - Alle ore 21.10 della giornata odierna, si è registrato un guasto su un tratto di condotta che alimenta l’impianto di Santa Domenica. Lo ha comunicato la Sorical all'ufficio acquedotti di palazzo de Nobili, rassicurando che gli addetti della Società che gestisce l'impianto regionale, saranno al lavoro fin dalle prime ore del mattino per individuare e riparare il guasto causato dal maltempo abbattutosi sul territorio.



Domani potrebbero, dunque, registrarsi dei disagi nelle zone servite dall'impianto Santa Domenica: Gagliano, centro storico e parte del quartiere Lido. Alla luce di questi ulteriori e sopraggiunti disagi, il sindaco Sergio Abramo ha disposto per domani, martedì 24 gennaio, la proroga dell'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle scuole paritarie della città.