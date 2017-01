Catanzaro, domani saranno aperte regolarmente tutte le scuole cittadine

CATANZARO 11 GENNAIO - Domani, giovedì 12 gennaio, saranno aperte regolarmente tutte le scuole cittadine. Sono state completate le operazioni di monitoraggio e ripristino degli impianti di riscaldamento di alcuni plessi scolastici in seguito alle criticità conseguenti alla forte ondata di freddo che ha causato alcuni disservizi in merito all’approvvigionamento idrico e alla distribuzione di gas negli ultimi giorni.

Ripristinate le adeguate condizioni di sicurezza per la viabilità, l’accesso e la permanenza degli studenti in aula, domani le scuole riprenderanno le normali attività. L’amministrazione comunale mantiene, comunque, alta l’attenzione per scongiurare eventuali ulteriori criticità nei diversi edifici scolastici di propria pertinenza sul territorio cittadino.