Catanzaro, emergenza gelo: gli studenti del Siciliani senza riscaldamento

Catanzaro, 10 Gennaio 2017 - Dopo un giorno in più di vacanza per il controllo tecnico degli impianti di riscaldamento negli Istituti scolastici del capoluogo, tornano stamani nelle proprie aule gli alunni di tutti i plessi.

Accoglienza al quanto inaspettata e decisamente "fredda" quella che è stata riservata ai ragazzi del Liceo Scientifico "L. Siciliani" di Catanzaro; difatti sebbene i termosifoni siano stati sottoposti a controlli e questi abbiamo dato esito positivo per il ritorno di studenti e personale, nelle classi la temperatura risulta sotto il minimo previsto dalla legge. Messaggi di avviso e chiarimento sono stati inviati al sindaco tramite social network e alla Provincia, la quale, quest'ultima, si è limitata a consigliare altri numeri da contattare, sottolineando che tale situazione non rientrava nelle loro competenze.



Gli studenti, in aule freddissime con una temperatura di circa 10º C, avanzano la richiesta di poter tornare a casa, consigliando un'ulteriore chiusura delle scuole considerate le previsioni climatiche per i giorni a seguire, salvo vengano presi i necessari provvedimenti per il vero riscaldamento delle aule. "Non vuole essere una scusate per saltare ulteriormente la scuola - chiariscono gli studenti - ma è giusto poter studiare e lavorare evitando danni alla salute. Emergenze improvvise come questa che sta caratterizzando i primi giorni dell'anno - concludono i ragazzi - andrebbero fronteggiate allo stesso modo di altre scuole e città del resto d'Italia".