Cc forestali sequestrano cava abusiva nel Crotonese

CROTONE, 19 GENNAIO – Durante un servizio di mero controllo del territorio, i carabinieri forestali del Gruppo di Crotone hanno individuato e sequestrato una cava abusiva ai margini della SS 107, nel territorio del comune di Rocca di Neto.

L'area è stata prontamente sequestrata per impedire che l’illecita attività proseguisse ulteriormente. Il terreno sul quale è stata realizzata la cava si trova in prossimità del fiume Neto e rientra nella Zona di protezione speciale "Alto Marchesato e fiume Neto".

Il presunto responsabile dell'attività abusiva è stato identificato e denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone. Stando a quanto riferito dagli investigatori, si tratterebbe di un imprenditore originario di Rocca di Neto già denunciato in passato per reati analoghi.

Luna Isabella

(foto da ilmediano.com)