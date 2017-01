Chieti: il sindaco chiede risarcimento all\'ENEL per il blackout

CHIETI, 23 GENNAIO - Umberto di Primio, sindaco di Chieti, ha incaricato l'Ufficio legale del Comune di provvedere alla redazione degli atti necessari ad agire in giudizio nei confronti dell'ENEL , per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del lungo blackout che per giorni si è protratto nella città abruzzese e in altri centri della zona.



Oltre ventimila utenti nel teatino sono rimasti senza elettricità per giorni , costretti al buio dai danni causati alla rete dal maltempo, e tutt'ora alcuni comuni continuano a non ricevere corrente elettrica. Le basse temperature e le condizioni climatiche avverse aggravano ulteriormente i problemi causati dalla mancanza di elettricità.

"E' intollerabile che ancora oggi molte utenze sul territorio comunale siano sprovviste di energia elettrica" ha dichiarato il sindaco, sottolineando che "ENEL ha sottovalutato l'emergenza a Chieti, dove molte zone sono al buio ed al gelo anche da una settimana". "E' mancata una chiara e puntuale informazione" ha poi concluso.

I danni alle infrastrutture sarebbero stimabili intorno ai 10 milioni di euro ed il sindaco ha espressamente richiesto al primo ministro Paolo Gentiloni di sbloccare immediatamente i contributi del fondo di emergenza nazionale a favore dei comuni.





Paolo Fernandes





Foto: Il Giornale d'Abruzzo