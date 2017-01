Cile, incendio a Valparaiso: oltre 400 persone evacuate e almeno 20 feriti

VALPARAISO, 3 GENNAIO - Circa un centinaio di case sono state avvolte dalle fiamme di un vasto incendio sviluppatosi a Valparaiso, lungo la costa del Cile a circa cento chilometri da Santiago. Secondo quanto si apprende dalle autorità locali risulta possibile che il rogo abbia avuto origine, per cause ancora in corso di accertamento, in un club di pescatori e sia stato alimentato dal forte vento e dalle alte temperature della zona. Almeno 400 persone sono state evacuate, mentre i feriti sarebbero una ventina e fortunatamente non vi è alcuna vittima.

Il ministro dell'interno cileno, Mahmud Aley, ha riferito che le squadre dei vigili del fuoco sono a lavoro per domare le fiamme e che, in via precauzionale, molte persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni.

I protocolli di emergenza, ha fatto sapere attraverso un tweet la presidente Michelle Bachelet, "sono stati attivati per l’incendio che sta colpendo il comune di Valparaiso. La mia solidarietà a tutte le persone interessate“.

In Cile, numerosi incendi stanno distruggendo ampie aree delle foreste e il periodo di forte siccità che sta attraversando il Paese ha causato ingenti danni alle industrie locali.

Luigi Cacciatori

Immagine da viagginews.com