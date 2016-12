Cinema: morta Debbie Reynolds, la madre di Carrie Fisher. Stroncata da un ictus

REGGIO CALABRIA, 29 DICEMBRE 2016 - Il giorno dopo la morte della figlia Carrie Fisher, la principessa Leila di Guerre Stellari, è venuta a mancare anche la madre, Debbie Reynolds, a seguito di un ictus che l'aveva colpita mercoledì.

L'attrice si è spenta nella sua casa di Beverly Hills, affianco al figlio Todd che ha dato conferma alla notizia della morte. Intervistato da Variety ha dichiarato che "voleva stare con Carrie".

Debbie Reynolds era diventata famosa negli '50 e '60 soprattutto come interprete di musical. Celeberrima è la sua interpretazioni in "Cantando sotto la pioggia". Nonostante il successo, Debbie Reynolds non era stata fortunata in amore e ha vissuto una vita personale turbolenta.

Nel 1955 aveva sposato il cantante Eddie Fisher, padre di Carrie e Todd, ma il matrimonio è naufragato e lui l'aveva lasciata per Elizabeth Taylor. Problematico anche il rapporto con la figlia Carrie Fisher, soprattutto a causa dei problemi mentali e di droga della principessa di Guerre Stellari.

Daniele Basili

immagine da nbcnews.com