CIP Sardegna: il Baskin arriva in Sardegna con un corso per insegnanti

CAGLIARI, 15 MAGGIO 2018 - Uno sport non proprio nuovo che in Sardegna deve ancora prendere piede. Si chiama Baskin e in dodici regioni italiane lo si pratica con l’organizzazione di veri e propri campionati.

Il CIP Sardegna è lieto di propagandare una disciplina che schiera in campo, contemporaneamente, atleti paralimpici e giocatori senza disabilità.

Lo farà in occasione del primo corso di formazione regionale “BASKIN @ SCUOLA”, rivolto a tutti i docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado dislocate nel territorio isolano.

Oltre all’imprimatur del CIP Sardegna, l’evento annovera tra gli organizzatori: Associazione Baskin Cremona, Associazione Sportiva Abilità, Cooperativa “La Gaia Scienza” e Ufficio Scolastico Regionale Sardegna.

L’appuntamento è per venerdì 18 maggio 2018 alle h. 9:00 a Sassari, presso l’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” in via M

astino 6 dove nel corso di una conferenza stampa saranno spiegati i temi principali della giornata.Interverrà il Commissario Straordinario del CIP Sardegna Paolo Poddighe, l’Assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Giuseppe Dessena, l’Assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport del Comune di Sassari Alba Canu, il referente regionale Scuola del CIP Sardegna Marco Pinna, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Sardegna Bruno Perra, i docenti specializzati nel Baskin Fausto Cappellini e Sira Miola, Luciano Betza della Cooperativa “La Gaia Scienza”.

