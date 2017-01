Claudio Ranieri miglior allenatore Fifa nel 2016. Abramo: Leggenda del calcio internazionale

Claudio Ranieri miglior allenatore Fifa nel 2016. Abramo: “un altro prestigioso e meritato riconoscimento per un tecnico entrato nella leggenda del calcio internazionale”

CATANZARO, 10 GENNAIO - “Catanzaro applaude il suo concittadino Claudio Ranieri”. Lo ha affermato il sindaco Sergio Abramo che ha voluto complimentarsi con il manager del Leicester City, premiato come miglior allenatore del 2016 dalla Fifa: “È l’ennesimo, prestigioso risultato centrato da un tecnico che ormai fa parte delle leggende del calcio internazionale”.

“Campione d’Inghilterra con le “Foxes”, condotte anche agli ottavi di finale di Champions League – ha aggiunto Abramo - mi auguro che mister Ranieri possa scrivere altre pagine epiche nella storia del calcio inglese. Intanto, spuntarla su allenatori che hanno saputo scrivere anche loro un pezzo di storia, come Zidane con il Real Madrid e il c.t. del Portogallo Fernando Santos, credo sia una soddisfazione ancora più grande per l’ex capitano del Catanzaro.Ed è un onore, per noi catanzaresi, che il 30 giugno scorso lo abbiamo accolto con un abbraccio collettivo, caloroso, partecipato, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, andata a una personalità che incarna a tutto tondo lo spirito della catanzaresità, la voglia di migliorarsi sempre e comunque, di non darsi mai per vinti. È proprio a nome di tutta la città di Catanzaro, che in Ranieri ha avuto e continua ad avere un testimonial d’eccezione, che voglio ringraziare il tecnico del Leicester, con la certezza che Catanzaro occupi ancora, e occuperà sempre, una parte importante del suo cuore”.