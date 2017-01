Clochard muore per il freddo a Firenze

ROMA, 7 GENNAIO - L'Italia è ancora nella morsa di gelo e neve. Durante la notte nei giardini del lungarno Santarosa a Firenze è morto un uomo di 48 anni, di origine polacca, senza fissa dimora.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri e il 118. Secondo i primi rilevamenti, sarebbe morto per assideramento, a causa del grande gelo che in queste ore sta investendo la penisola. Le indagini sono ancora in corso ma pare che l’uomo, ritrovato stamani da alcuni passanti, non avesse documenti, ma sarebbe stato riconosciuto da un altro senza fissa dimora.



Ieri ad Avellino è deceduto un altro clochard di 44 anni.

Fonte immagine repstatic

Claudia Cavaliere