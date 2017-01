Coldiretti porta i prodotti delle zone terremotate per la Befana a Piazza Navona

ROMA, 4 GENNAIO 2017 - In concomitanza con il ponte della Befana, la Coldiretti proprone un'iniziativa per concludere le festività all'insegna dei sapori tipici e della solidarietà, riempiendo la tradizionale calza della Befana con esclusive specialità locali.

A partire dalle ore 10,00 di giovedì 5 gennaio, sarà possibile acquistare i prodotti delle aziende agricole che operano nelle zone danneggiate dal sisma, a Roma, presso il cortile del Vignola in Piazza Navona.

I turisti italiani e stranieri in visita alla Capitale e i cittadini romani potranno incontrare gli agricoltori e gli allevatori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, e aquistare i prodotti salvati dal sisma per tutto il weekend, fino all'8 gennaio.

Con questa iniziativa Campagna Amica, in collaborazione con il Codacons, vuole dare un aiuto concreto alla ripresa economica ed occupazionale dei territori coinvolti.



Ai danni diretti del sisma per le aziende agricole - spiega la Coldiretti - si aggiungono anche quelli provocati dall'abbandono forzato di interi paesi, dove non esiste più un mercato agricolo. Le zone colpite dal terremoto hanno prevalentemente un'economia legata alla lavorazione della terra e con una significativa presenza di allevamenti. Da qui l'importanza di sostenere direttamente le aziende agricole, affinchè la ripresa dell'economia sia da supporto alla ricostruzione.

Daniele Basili

immagine da zoom24.it