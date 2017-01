Colla per bimbi era pericolosa, milioni di pezzi sequestrati

TORINO, 30 GENNAIO - Si tratta di oltre un milione e mezzo tra giocattoli, materiale di cancelleria e materiale elettrico pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino nei giorni scorsi nella zona di Porta Palazzo. Tra i prodotti destinati alla vendita, anche decine di confezioni di colla potenzialmente dannose per la salute dei bambini.



L’indagine è partita da un controllo in un negozio di via Priocca gestito da un imprenditore cinese, già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi. E’ emerso che l’uomo non esitava a falsificare i certificati di conformità per vendere gli articoli, ma attraverso la documentazione acquisita, i finanzieri sono riusciti a risalire all’importatore del materiale pericoloso.



L'imprenditore cinese è proprietario di un maxi-capannone in via Cialdini oltre ad un negozio in via Niccolini a Milano. Nel corso delle perquisizioni nei negozi milanesi gli inquirenti hanno sequestrato giocattoli, piastre per i capelli, luci notturne per bambini e altro materiale ad uso domestico. L’imprenditore cinese e l’importatore, oltre alle sanzioni amministrative, rischiano fino a quattro anni di carcere.

Maria Azzarello