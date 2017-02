Color Fest 5. Annunciate le date e la location del Festival di musica e arte indipendente calabrese

LAMEZIA TERME, 01 FEBBRAIO - Dopo il successo di una ricca e partecipata Winter Session che ha ospitato nel mese di dicembre 2016 tre nomi importanti della scena indipendente musicale italiana: Francesco Motta, Cosmo e i leggendari The Zen Circus, è tempo di nuovi annunci per il Color Fest.

Con un progetto grafico totalmente rinnovato a cura di due giovani artiste calabresi Annarita Costanza e Marianna Cortese, l’Associazione Che cosa sono le Nuvole, motore trainante delle attività che portano la firma Color, solleticano i tanti appassionati con le prime informazioni sulla quinta edizione del Festival.L’edizione 2017 del Color Fest, un appuntamento che è diventato negli anni, punto di riferimento importante per i Festival nel Meridione d’Italia, è fissata per il 4-5 agosto, nella suggestiva cornice dell’Abbazia Benedettina di Lamezia Terme, già teatro della fortunata edizione 2016.Ancora tutta da svelare la line-up del Festival, che saprà come ogni anno stupire per ricchezza e qualità, miscelando sapientemente concerti, mostre, presentazioni di libri.Annunci che non si faranno attendere, perchè proprio nelle prossime settimane, i primissimi nomi in cartellone faranno capolino, insieme a tutto quello che c’è da sapere su camping e vita da Festival.