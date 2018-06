Amministrative 2018. Comunali: Seggi aperti, al voto 6,7 mln elettori in 761 Comune

ROMA 10 GIUGNO - Si sono aperti i seggi per il nuovo test elettorale che chiama al voto 6 milioni e 749 mila italiani. L'appuntamento con le amministrative e' in 7.995 sezioni di 761 Comuni. Si vota nelle Regioni a statuto ordinario, e in Sicilia e in Sardegna. Urne aperte dalle 7 alle 23, scrutinio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. L'eventuale ballottaggio sara' tra due settimane,

il 24. Si sceglieranno i sindaci e i consigli comunali ma anche, a Romam 291.000 cittadini saranno chiamati a riscrivere l'organigramma di due Municipi (il terzo e l'ottavo) della capitale. Centonove i Comuni con oltre 15 mila abitanti, 20 i capoluoghi di provincia (Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza e Viterbo), di cui sei - Ancona, Brescia, Catania, Messina, Siracusa e Vicenza - contano piu' di 100 mila abitanti.La Regione piu' coinvolta e' la Sicilia, con 137 Comuni (di cui 5 capoluoghi) e un milione e 643 mila elettori: alle urne sono attesi anche 844 mila elettori nel Lazio (47 Comuni), 811 mila in Campania (93 Comuni), 694mila in Lombardia (102 Comuni), 666 mila in Puglia (45 Comuni), 526 mila in Veneto (46 Comuni), 319 mila in Toscana (21 Comuni), 178 mila nelle Marche (16 Comuni), 164 mila in Umbria (8 Comuni), 162 mila in Calabria (49 Comuni), 159 mila in Abruzzo (31 Comuni), 132 mila in Sardegna (38 Comuni) , 125 mila in Liguria (20 Comuni), 120 mila in Emilia Romagna (18 Comuni), 108 mila in Piemonte (63 Comuni), 54 mila in Basilicata (13 Comuni) e 37 mila in Molise (14 Comuni).Una curiosita': in sette paesi non si e' trovato nessuno disponibile a candidarsi alla poltrona di primo cittadino (tutto e' rinviato di un anno): si tratta di Rodero, in provincia di Como; Austis, Ortueri e Sarule, in provincia di Nuoro; Magomadas, in provincia di Oristano; Putigari in provincia di Sassari; San Luca, in provincia di Reggio Calabria.