Conclusa analisi scatola nera aereo russo caduto: errore del pilota

MOSCA, 28 DICEMBRE - L’ipotesi più plausibile sarebbe quella di un errore umano, è quanto emerge dal contenuto della seconda scatola nera, rinvenuta questa mattina, appartenente al Tu-154 delle forze armate russe, schiantatosi il giorno di Natale al largo delle coste di Sochi, nel Mar Nero.

Poichè l’analisi delle scatole nere gli esperti dell'Istituto Centrale di Ricerca Scientifica delle Forze Aeree a Lyubertsy è ancora in fase preliminare, è presto per tirare le conclusioni sulle cause dell’accaduto, ciò che si può escludere come ‘’causa principale’’ è un attentato di matrice terroristica, mentre si propende su un errore del pilota.

E’ di oggi poi la comparsa di un testimone oculare che afferma di aver visto il velivolo "perdere rapidamente quota" fino a raggiungere il livello del mare, con la prua verso l'alto, "simile a una motocicletta impegnata in un'impennata", raccontando che la coda avrebbe quindi impattato sull'acqua provocando la rottura della fusoliera.

Al momento in tutto sono stati recuperati sino adesso 17 corpi e 223 resti umani, sulle 92 persone che hanno perso la vita nel disastro aereo tra cui 64 membri del celebre coro dell'Armata Rossa (compreso il suo direttore Valery Khalilov), diversi giornalisti dei principali network televisivi e l'attivista per i diritti umani Elizaveta Glinka.



Maria Azzarello

[fonte immagine: MeteoWeb]