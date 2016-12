Concorso Consolidal "Il messaggio dei presepi": premiati i vincitori

CATANZARO, 28 DICEMBRE - Si è tenuta nella Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso “Il messaggio dei presepi” organizzato e promosso dalla Sezione di Catanzaro della Consolidal in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale e con il patrocinio dell’Osservatorio “Falcone, Borsellino, Scopelliti”.

Questa manifestazione fa parte dell’iniziativa “Il Natale, fraternità senza barriere”, tesa a permettere che non solo la solidarietà, ma la stessa arte e cultura rientrino in tutte le componenti della società, senza alcuna esclusione o pregiudizio, senza barriere appunto.E’ stato un pomeriggio all’insegna della solidarietà, del riscatto, della riscoperta dei veri valori sociali. Un pomeriggio in cui la società civile, le istituzioni e gli “ospiti” della Casa Circondariale di Catanzaro hanno condiviso tutto ciò che di straordinario può offrire la speranza. La speranza di un mondo migliore, in cui pian piano possano riemergere le cose più belle grazie alle quali vale la pena vivere, l’amore in primis. Questo è il messaggio che è trapelato dalla commovente e intensa cerimonia alla quale hanno partecipato tutti i detenuti coinvolti nell’iniziativa e che sono stati i veri protagonisti dimostrando non solo un’enorme creatività, grande manualità e originalità, ma soprattutto una profonda intenzione di trasmettere attraverso i presepi, pensieri, riflessioni, idee e con la loro sensibilità hanno manifestato di volersi guadagnare una seconda possibilità di vita.La cerimonia è stata introdotta dall’intervento della direttrice della Casa Circondariale, dott.ssa Angela Paravati. Sono intervenuti l’architetto Teresa Gualtieri, presidente della Sezione locale di Catanzaro della Consolidal, Carlo Mellea, presidente dell’Osservatorio Falcone, Borsellino, Scopelliti, la dott.ssa Antonini, magistrato di del Tribunale di Sorveglianza, il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, il vice Sindaco di Catanzaro, dr.ssa Gabriella Celestino. Alla cerimonia hanno participato il vice presidente nazionale avv. Antonio Nania e il segretario nazionale, avv. Luigi Bulotta, i consiglieri nazionali prof. Ferragina Rita, prof. Maria Elena Cortese, il vice responsabile nazionale dei giovani, avv. Donato Bulotta, i soci dott.ssa Maria Teresa Marino e il dr. Mario Cortese.I presepi sono stati presentati dagli stessi detenuti che hanno illustrato le motivazioni che ne hanno ispirato la realizzazione. La giuria, dopo avere esaminato i presepi, ha individuato i vincitori, pur rappresentando la difficoltà di individuarli in quanto tutti i presepi meritavano un riconoscimento trasparendo da tutti un forte messaggio sociale. Il primo posto è stato attribuito al presepe “Dalla nascita del Verbo al presente”, seguito dal presepe “La storia dell’asino della croce di Sant’Andrea” e dal “Presepe con finestra del carcere”. Il Comune di Catanzaro ha inteso assegnare autonomamente un premio della critica al presepe “Natale con i terremotati”. I premi sono stati consegnati dall’arch. Teresa Gualtieri, dall’avv. Luigi Bulotta e dall’avv.Antonio Nania.Ma la vera vincitrice del concorso è stata la solidarietà, che ha assunto le vesti di un vero trionfo, coinvolgendo con la sua forza trainante ogni parte della società. I presepi tutti, a prescindere dai vincitori sono stati esposti al pubblico nei locali del Comune di Catanzaro per tutto il periodo delle festività natalizie, perché i loro messaggi forti e chiari possano alla città tutta.(notizia segnalata da