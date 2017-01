Coniugi uccisi a Ferrara: svolta nelle indagini. Fermati il figlio e un suo amico

FERRARA, 11 GENNAIO – Dopo una notta di interrogatori sembra prendere una forma ben delineata l’indagine sull’omicidio avvenuto a Pontelangorino, piccola località nel ferrarese, che ha causato la morte dei coniugi Salvatore Vincelli, 59 anni, e Nunzia Di Gianni, 45 anni, titolari del ristorante La Greppia di San Giuseppe di Comacchio.



La svolta potrebbe essere arrivata nella notte, quando i carabinieri hanno messo in stato di fermo il figlio sedicenne della coppia - Riccardo Vincelli - e un suo amico, interrogati poi durante la notte nella caserma di Comacchio in presenza dei pubblici ministeri Giuseppe Tittaferrante della procura di Ferrara e Silvia Marzocchi della procura minorile.



Alla base del provvedimento vi sono delle incoerenze e delle contraddizioni affiorate nei racconti dei due giovani. Era stato proprio Riccardo a dare l’allarme, alle 13.10 di ieri, chiamando una zia in lacrime, per poi avvertire carabinieri e soccorsi. Ma gli inquirenti, da subito, hanno avuto delle perplessità sulle parole del giovane. Complice dell’omicidio dovrebbe essere un suo amico, la cui identità non è ancora nota, a casa del quale il sedicenne aveva dormito la notte precedente.



Nelle prossime ore si avranno maggiori certezze sia sulla dinamica dell’omicidio che sulle motivazioni che hanno spinto i presunti assassini a compiere il massacro.

Carlo Giontella



Immagine da ilfattoquotidiano.it