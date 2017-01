Convitto "Pasquale Galluppi": OPEN DAY ...

Martedì 17 Gennaio, dalle 18.00 alle 19.00 - scuola secondaria...

Mercoledì 18 Gennaio, dalle 18.00 alle 19.00 - scuola primaria ...

CATANZARO 14 GENNAIO - "Imparare per crescere, imparare per vivere, imparare sempre…"

Con queste parole e con questo augurio, i prossimi 17 e 18 gennaio, dalle ore 18:00 alle 19:00, si terranno presso l’aula magna del convitto "Pasquale Galluppi" di Catanzaro due giornate dedicate all'open day, quell'evento in cui la scuola - come ormai consuetudine - si apre ai cittadini, ovvero apre le proprie porte per farsi conoscere (e fornire opportunità di scelta per l'anno scolastico successivo) da genitori e futuri alunni.

A darne notizia il nuovo Rettore-dirigente scolastico, prof. Antonio Carioti (persona molto competente dotata di grande umanità e sensibilità) e tutti i suoi validi collaboratori tra cui il direttore amministrativo dr.ssa Roberta Salvatori, la prof.ssa Flavia Giuffrida per la scuola secondaria di primo grado; l'insegnante Valentina Paonessa per la scuola primaria; l'educatore Francesco Iembo e i referenti per l'open day, insegnante Pina Durante per la scuola prmara e prof.ssa Caravona Maria Francesca, per la secondaria.Insieme a loro, l’intero Consiglio d’Istituto, tra cui Roberta Crispino, presidente e Antonello Iuliano, referente per la comunicazione.Il Convitto "Galluppi ", che come in molti - catanzaresi e non -sapranno sorge nel pieno centro storico di Catanzaro ed è al centro della storia cittadina, racchiude un mondo di cultura e di tradizioni da difendere e tramandare.Al convitto sono annesse la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. L' organizzazione del tempo scuola è attualmente suddiviso in 30 ore settimanali , dalle ore le otto alle tredici, dal lunedì al sabato.Inoltre, qualora per il prossimo anno scolastico il numero delle richieste fosse adeguato e tale da consentirne l'attivazione, sarà possibile fruire del cosiddetto orario ridotto con articolazione dal lunedì al venerdì.È altresì già attivo, per la scuola primaria, un servizio di accoglienza da lunedì al sabato dalle ore 7:50 alle 8:00.Oltre alle normali attività didattiche e curriculari portate avanti da uno staff di validissimi insegnanti educatori e collaboratori, per meglio rispondere ai bisogni formativi degli alunni delle giovani generazioni, sono previste per il triennio 2015 /2018 una pluralità di progetti ed attività tra cui: un libro per amico, un coro a scuola, valori in rete, Gutenberg, una regione in movimento, sport in classe, giochi d'autunno e giochi matematici, legalità-bullismo-intercultura, scrittura creativa, voce ai giovani giornalisti, magia del Natale, attualità, laboratorio di teatro e drammatizzazione, cineforum, giochi di una volta, attività ludico sportive e musicali, convittiadi e tante altre.È, ancora, attiva una speciale convenzione con la piscina comunale “V. Caliò” di cui possono fruire tutti giovanissimi alunni iscritti alle scuole annesse al convitto.Il Convitto si propone inoltre di attivare nuovi progetti con relativa certificazione per le competenze linguistiche e informatiche.Il convitto è dotato di un validissimo e attrezzato laboratorio scientifico, di un laboratorio multimediale, di un laboratorio linguistico, di un'aula d'arte, di una sala per la musica con pianoforte, di 3 sale mensa , 2 sala tv, di lavagne interattive, di una ampia biblioteca , di un refettorio con tre sale mensa, di una cucina certificata per la preparazione in proprio i pasti caldi , di una sala teatrale con pianoforte e, per i convittori (ovvero per gli alunni che frequentano le scuole superiori della città) , anche di una lavanderia , un infermeria, una cappella interna ristrutturata , una sala giochi validamente attrezzata e di belle e luminose camerette personali dotate di arredamenti nuovi.Per ulteriori e più dettagliate informazioni nonché per qualunque esigenza, qualificato personale di segreteria accoglie il pubblico tutti i giorni di mattina dalle ore 11:30 alle 13:00 e di pomeriggio dalle 15 alle 17. Recapiti Telefonici e telefax sono 0961 74 11 55 e 0961 74 47 68. La scuola è altresì dotata di un proprio sito Internet raggiungile al seguente indirizzo: www.convittonazionalepasqualegalluppi.gov.it(notizia segnalata da