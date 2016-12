Coppa Calabria Trofeo Rosario Silipo: Cosenza e Locri avanti tutta

Al termine della prima giornata Cosenza e Locri si aggiudicano le sfide in entrambe le categorie.

CATANZARO, 29 DICEMBRE 2016 - Anche per questa stagione è iniziata la Coppa Calabria per Rappresentative. Un grande lavoro svolto dalle Delegazioni, propedeutico a quello che sarà effettuato dai selezionatori delle Rappresentative Regionali, che mira a rendere più capillare la selezione dei giovani calciatori sull’intero territorio calabrese, grazie alla costante serie di raduni che si stanno effettuando in Regione già da oltre un mese.

Le otto Delegazioni, suddivise in due raggruppamenti, si sono affrontate sia per la categoria Allievi che per quella Giovanissimi in incontri molto combattuti che hanno portato a sei vittorie e soltanto due pareggi. Due Delegazioni hanno portato a casa due vittorie su due incontri: Cosenza trionfa al Centro Sportivo “Popilbianco” contro la Delegazione di Rossano (5-1 Allievi e 3-2 Giovanissimi), facendo valere al meglio il fattore campo così come Locri che si impone sulla Delegazione di Vibo Valentia sia nella gara Allievi (2-0), giocata al Comunale di Roccella Jonica, sia in quella Giovanissimi (1-0) giocata al Comunale di Locri. Intense e combattute le sfide tra Crotone e Catanzaro giocate sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro e che hanno visto un pareggio a reti bianche nella categoria Giovanissimi e la vittoria (1-0) dei giallorossi nella categoria Allievi.Sul campo del “S. Maria” di Cittanova”, si è disputata la sfida tra gli Allievi di Gioia Tauro e Reggio Calabria: a prevalere sono stati gli amaranto in uno scoppiettante 3-2 mentre un pareggio con una rete per parte è stato il risultato finale della sfida della categoria Giovanissimi giocata allo “Juvenilia” di Polistena. L’appuntamento è alla prossima settimana (il 3 e 4 Gennaio) con la seconda giornata di gare che già potrà dare qualche indicazione definitiva sulle finaliste.Di seguito risultati, classifiche e prossimo turno.Cosenza – Rossano 5-1 (Petrone, Auriemma, Viapiana (2) e Caputo (CS), Proto (RO)Catanzaro – Crotone 1-0 (Mercurio)Cosenza e Catanzaro 3, Crotone e Rossano 0Locri – Vibo Valentia 2-0 (Portulesi e Pelle)Gioia Tauro – Reggio Calabria 2-3 (Gatto P. (2) e Lori (RC), Corrao (2) (GT)Locri e Reggio Calabria 3, Gioia Tauro e Vibo Valentia 0GiovanissimiCosenza – Rossano 3-2 (Arnone, Golluscio (2) (CS), Servidio e Maiuri (RO)Catanzaro – Crotone 0-0Cosenza 3, Crotone e Catanzaro 1, Rossano 0Gioia Tauro – Reggio Calabria 1-1 (Praticò (RC), Ferraro (GT)Locri – Vibo Valentia 1-0 (Deiana)Locri 3, Reggio Calabria e Gioia Tauro 1, Vibo Valentia 0Il programma della seconda giornata prevista per Martedì 3 e Mercoledì 4 Gennaio 2017:(ore 14.30 Categoria Allievi – ore 16.15 Categoria Giovanissimi)Delegazione Provinciale Catanzaro - Delegazione Provinciale CosenzaDelegazione Provinciale Crotone - Delegazione Distrettuale RossanoRaggruppamento “B” – MERCOLEDI’ 4 GENNAIO 2017(ore 14.30 Categoria Allievi – ore 16.15 Categoria Giovanissimi)Delegazione Distrettuale Gioia Tauro - Delegazione Distrettuale LocriDelegazione Provinciale Reggio Calabria - Delegazione Provinciale Vibo Valentia