Coppa Italia: il Milan ribalta il Torino 2-1 e si prepara allo scontro con la Juventus

MILANO, 13 GENNAIO – I rossoneri si preparano allo scontro con la Juventus previsto per il 25 gennaio, dopo essersi i quarti ribaltando il Torino 2-1 dopo il quarto d'ora della ripresa.

È amara la serata di Mihajlovic, il gol realizzato da Belotti al 27’ non è bastato a guadagnarsi i quarti di finale. I rossoneri hanno infatti approfittato di due errori: una respinta non perfetta di Hart e palla persa a centrocampo, trasformati poi nel pareggio di Kucka e nel gol decisivo di Bonaventura, che quest’anno ha trovato la porta avversaria in tutte le tre competizioni stagionali, inclusa la Supercoppa a Doha.

Sul terreno del Meazza le squadre si dispongono a specchio in un 4-3-3.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura. A disposizione: Storari, Plizzari, Ely, Honda, Poli, Zapata, Vangioni, Cutrone, Bacca, Locatelli, Pasalic, Calabria. Allenatore: Montella.



Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iturbe, Belotti, Ljajic. A disposizione: Padelli, Cucchietti, Carlao, Zappacosta, Lopez, Gustafson, Martinez, Obi, Lukic, Boyè, Ajeti. Allenatore: Mihajlovic.

Maria Azzarello



[fonte immagine: MBNews]