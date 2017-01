Coppa Italia, Inter Bologna 3-2. I nerazzurri ai quarti

MILANO, 18 GENNAIO - L'Inter passa ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto con difficoltà il Bologna 3-2 ai tempi supplementari e ora sfiderà la vincente tra Lazio e Genoa (18 gennaio).

I nerazzurri partono col 4-2-3-1, ormai divenuto il modulo di riferimento di Pioli. Cinque i cambi rispetto a sabato scorso: in porta ci va Carrizo, al centro della difesa con Murillo c'è Medel; Palacio punta avanzata con dietro Gabigol, Eder e Joao Mario. Donadoni risponde col classico 4-3-3.

L'Inter fa la partita, e il Bologna si difende. La svolta al 33': Murillo lascia tutti a bocca aperta segnando un gol in rovesciata su angolo di Joao Mario. Il difensore si prende la scena e un applauso lunghissimo dei tifosi.

Il gol di Murillo carica l'Inter, nemmeno il tempo di abbozzare a una reazione per il Bologna, che i nerazzurri raddoppiano, dopo sei minuti il 2-0 in contropiede con Palacio.

Il Bologna riapre la partita al 43': assist di Di Francesco dalla sinistra e Dzemaili conclude. Nel secondo tempo l'Inter perde tante palle che potrebbero chiudere il discorso qualificazione

In avvio di ripresa il Bologna gioca meglio e al 28' pareggia: traversone dalla sinistra di Masina e grande inserimento con stacco imperioso di testa di Donsah.

L'Inter ha parecchie chance per segnare ma non le sfrutta, il risultato non cambia e si va ai supplementari.

Il Bologna gioca bene i supplementari, ma dopo due minuti dall’inizio l'Inter trova il gol del 3-2 con un sinistro di Candreva deviato da Oikonomou.

È la quinta vittoria consecutiva della squadra di Pioli in campionato, e la sesta in Coppa Italia.





Giulia Piemontese



(immagine da: sportal.it)