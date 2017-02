Coppa Italia, Inter-Lazio 1-2. Biancocelesti in semifinale

MILANO, 01 FEBBRAIO – Grande spettacolo ieri sera a San Siro, dove è andato in scena il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2016/2017. Ad avere la meglio, al termine di una gara ricca di emozioni e di agonismo, è stata la Lazio di Simone Inzaghi, che ha vinto per 2-1 e si è qualificata per le seminifinali in cui incontrerà la vincente nell’ultimo quarto di finale tra Roma e Cesena.



È stata una partita fatta di alti e bassi per entrambe le formazioni, che non sono state in grado di imporre in modo costante il proprio gioco e il proprio palleggio, anche a causa di ritmi di gioco molto intensi e frenetici.

1° TEMPO

Parte meglio l’Inter dell’ex Pioli, che nei primi 20’ spinge sull’acceleratore e sfiora due volte il vantaggio: prima con Perisic e poi con Kondogbia che, al 16’, colpisce il palo esterno con un bel destro dal limite. Non si lascia intimidire la Lazio che al 20’ sfrutta un marchio di fabbrica dei biancocelesti, il contropiede, con Lulic che pennella dalla destra una bella palla sulla testa di Felipe Anderson, che insacca per l’1-0. I nerazzurri subiscono molto il colpo e rischiano ripetutamente di subire in contropiede il raddoppio della Lazio, in particolare con Immobile e Parolo.

2° TEMPO

Durante l’intervallo Pioli decide di mettere in campo due titolarissimi lasciati in panchina nel primo tempo: Icardi e Joao Mario, che sostituiscono il poco propositivo Palacio e Banega.

Al 54’ arriva una svolta per la partita. Miranda stende in area Ciro Immobile, nessun dubbio per l’arbitro: calcio di rigore ed espulsione per Miranda. Il capitano Biglia non si fa ipnotizzare dal “para-rigori” Handanovic e porta la Lazio sul 2-0.

Grande reazione dell’Inter che, con il doppio svantaggio e l’uomo in meno, costringe i biancocelesti nella loro metà campo e si rende più volte pericolosa. Al 76’ l’arbitro espelle Radu per seconda ammonizione e ristabilisce la parità numerica. L’Inter sfrutta bene l’occasione e segna il gol che riapre la partita con Brozovic, che beffa di testa Marchetti all’84’.



La Lazio resiste fino al 94’ alle folate offensive dei nerazzurri e conquista così la semifinale, interrompendo la striscia positiva di nove vittorie consecutive dell’Inter di Pioli. La Lazio, invece, mette fine a quella che sembrava una “mini crisi” dopo le due sconfitte consecutive in campionato, prima con la Juve e poi con il Chievo.



La Lazio, dunque, aspetta la partita di stasera – alle 21.00 all’Olimpico – tra Roma e Cesena. Si potrebbe quindi profilare un grande derby per la semifinale. L’altro scontro avverrà tra Juventus e Napoli, già qualificate alle semifinali dopo aver battuto rispettivamente Milan e Fiorentina.

Carlo Giontella



Immagine da tuttosport.it