Coppa Italia, Juventus-Milan 2-1. Bianconeri in semifinale

TORINO, 26 GENNAIO 2017 - Con un facile 2 a 1 sul Milan, la Juventus supera i quarti di Coppa Italia e approda in semifinale, dove incontrerà gli azzurri del Napoli.

Per i rossoneri è stata una partita in salita fin dall'inizio. I gol nei primi 21’ di Dybala e Pjanic hanno permesso ai bianconeri di gestire il match, lasciando fare la partita al Milan che ha sprecato molte più energie. Mister Allegri ha riproposto il 4-2-3-1 visto con la Lazio, lasciando gli stessi giocatori a centrocampo e in attacco, con Barzagli e Rugani titolari in difesa.

Ed è proprio la produzione del gioco che ha mandato in tilt il Milan, che ha sofferto nell'impostare sia a centrocampo che a livello centrale in difesa. Dopo 10’, infatti, la difesa è collassata al centro su cross di Asamoah. Il tocco di Cuadrado ha liberato Dybala che non si è lasciato pregare ed ha insaccato con un perfetto tiro di destro. Sul secondo goal, è sempre Asamoah a guadagnarsi la punizione che Pjanic mette nel sette.

Nonostante il risultato, i rossoneri non hanno mai smesso di provarci, tenendo la partita aperta fino alla fine. Ma la partita si è virtualmente chiusa dopo l'espulsione del giovane Locatelli, che vanifica le speranze di rimonta dopo il goal di Bacca. Juventus che ha provato in tutti i modi a chiudere la partita, mancando per due volte il 3-1 con Mandzukic.

Daniele Basili

immagine da it.sports.yahoo.com