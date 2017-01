Coppa Italia: Napoli batte Spezia 3-1 e accede ai quarti. Stasera tocca a Juventus e Atalanta

NAPOLI, 11 GENNAIO - Ieri sera il Napoli ha battuto lo Spezia in Coppa Italia con un risultato di 3-1, accedendo così ai quarti di finale. La partita si è tenuta allo stadio San Paolo di Napoli.

Il Napoli, dopo qualche difficoltà di inizio partita, si è ripreso al 3', per poi ricadere a causa delle indicazioni del tecnico Di Carlo.

Lo Spezia si è difeso bene, e al 35' sono arrivati allo spareggio con gli avversari che solo nel secondo tempo si è ripreso per tornare in vantaggio, 2-1, grazie al gol di Giaccherini.

Gabbiadini, al 57', ha segnato il gol che avrebbe portato il Napoli alla vittoria definitiva.

Questa sera, alle 20.45, entreranno in campo anche Juventus e Atalanta, che si sfideranno nello stadio della squadra torinese.

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa, ha in parte svelato la probabile formazione del match di oggi, con un 4-3-2-1. Dietro giocheranno Neto, Rugani, Lichstainer e Barzagli. Ma in campo ci saranno anche Dybala e Rincon. L'Atalanta potrebbe invece giocare in 3-5-2.



Chiara Fossati

immagine da www.outdoorblog.com