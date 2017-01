Coppa Italia: stasera è sfida Inter-Lazio

MILANO, 31 GENNAIO - La settimana calcistica nazionale si arricchisce oggi e domani dello spettacolo della Tim Cup, la coppa nazionale. Dopo i successi di Juventus e Napoli, rispettivamente su Milan e Fiorentina, scenderanno in campo Inter-Lazio (stasera ore 20,45) e Roma Cesena (domani, 20.45).

In palio dunque negli ultimi due quarti del tabellone gli ultimi due posti per le semifinali, dopo il primo accoppiamento che vedrà lo scontro tra la capolista Juventus ed il Napoli di Maurizio Sarri (andata 1 marzo a Torino, ritorno il 5 aprile a Napoli, ndr). Stasera sarà la volta dello scontro tra la lanciatissima Inter di Pioli (7 successi consecutivi in campionato) e la Lazio di Simone Inzaghi, vogliosa di riscatto dopo il tonfo casalingo di sabato contro il Chievo.

Stefano Pioli insegue il decimo successo complessivo della propria stagione, comprensivo di Europa League e ottavo di Coppa Italia contro il Bologna. Una vittoria stasera darebbe ulteriormente spinta ai nerazzurri nella corsa alla Champions (-3 dal terzo posto del Napoli) e nella supersfida di domenica prossima contro la Vecchia Signora juventina. Per Inzaghi, che avrebbe preferito giocare in casa, una gara difficile in vista della strada verso la finale, che si disputerà proprio a Roma allo Stadio Olimpico in data 2 giugno.

Sul fronte nerazzurro, invoca cautela il tecnico Pioli: «La Lazio va temuta, a prescindere. Ha perso una partita come capita una volta l’anno. Sarà motivata come noi ed è una squadra di valore». Dall’altra parte, Inzaghi chiede l’impresa, alla luce del grande momento interista: «L’Inter sta facendo benissimo, è una squadra costruita per arrivare tra le prime 3. Con l’arrivo di Pioli è migliorata tantissimo, ha l’imbarazzo della scelta».

Chi vince va in semifinale, contro la vincente di domani tra Roma-Cesena. L’ultimo atto prima della finale si svolgerà nella modalità andata-ritorno, assente rispetto al turno secco del resto del tabellone, finale compresa. La direzione di gara è affidata a Marco Guida, coadiuvato da Meli e Cariolato.

Probabili formazioni:

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi; Brozovic Kondogbia; Candreva, Banega, Eder; Icardi

Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, De Vrij, Wallace, Radu; Parola, Biglia, Murgia; Felipe Anderson, Immobile, Lulic

foto da: sport.leggo.it

Cosimo Cataleta