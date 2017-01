Coppia Italia, Cesena-Sassuolo e Lazio-Genoa in campo. Ecco i risultati

ROMA, 19 GENNAIO – La prima grande sorpresa di questa 70ª edizione della Coppa Italia è arrivata ieri sera, al termine della partita delle 17.30 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Cesena. Il Sassuolo ha perso in casa per 2-1 contro il Cesena di Camplone.



Sembrava scontata la presenza del Sassuolo ai quarti di finale e, invece, in modo inatteso il Cesena – militante in B – è riuscita a ribaltare lo svantaggio che era maturato dopo appena 4’ da inizio partita grazie alla rete di Pellegrini.



Il “ribaltone” si è compiuto interamente dopo il 35’ del secondo tempo, prima grazie ad un rigore, causato da un’ingenuità di Antei che stende Cocco dentro l’area, e trasformato da Ciano all’81’. Poi con un guizzo decisivo di Laribi all’84’, che prende controtempo il portiere neroverde Pegolo sfruttando una bella iniziativa di Balzano sulla destra.



Gli uomini di Di Francesco avevano dato l’impressione di poter sigillare il risultato nella ripresa, controllando il gioco e senza particolari pericoli per la porta di Pergolo. Addirittura il Sassuolo ha rischiato più volte di trovare il gol del 2-0, in particolare con una chance di testa di Politano e un’occasione per Iemmello. Il Cesena ai quarti di finale incontrerà la vincente di Roma- Sampdoria, prevista per stasera alle 21.00.



Alle 21.00 di ieri sera è andata in scena anche l’ottavo tra Lazio e Genoa. Al termine di una partita frizzante e divertente la Lazio di Simone Inzaghi si è imposta sul Genoa per 4-2, non senza difficoltà.



Succede quasi tutto durante il primo tempo, con i biancocelesti capaci di portarsi avanti sul 2-0 con le reti di Djordjevic e Hoedt, per poi farsi riprendere da Pinilla – con un grande sinistro a giro all’incrocio dei pali - e dall’ex Pandev per il pareggio.



Nella ripresa Inzaghi mette in campo Immobile e Milinkovic Savic per cercare di frenare l’impeto genoano galvanizzato dalla rimonta. Dopo un clamoroso palo del Genoa con Ocampos, la Lazio assesta il doppio colpo del KO proprio con i due subentrati. Al 70’ Milinkovic sfrutta un errore di Orban e fulmina Lamanna. Al 75’ Immobile chiude la partita depositando in rete un assist di Lukaku.



La Lazio ai quarti incontrerà l’Inter del grande ex Pioli, che ha battuto il Bologna martedì.

Immagine da MBNews