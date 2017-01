Corte costituzionale, bocciato il referendum sull\'articolo 18

ROMA, 12 GENNAIO - La Corte Costituzionale si è pronunciata riguardo l'ammissibilità dei tre quesiti referendari che sono stati proposti dalla Cgil. Il risultato ella consulta è stato un “no” sull'articolo 18, e due “sì” su appalti e voucher.

Gli italiani, secondo quanto prevede la legge, saranno quindi chiamati a votare tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Tredici giudici su quattordici erano presenti in aula e sono stati chiamati a discutere per emettere la sentenza che tutti si sarebbero aspettati. Nonostante questo la decisione sull'articolo 18 è stata in bilico fino all'ultimo.

Se questo quesito fosse stato approvato, il Jobs Act avrebbe subito un durissimo colpo e, con esso, anche il Governo Gentiloni.

Chiara Fossati

immagine da www.lastampa.it