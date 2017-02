Costa Rica: trovato cadavere imprenditore italiano scomparso

CATANZARO, 01 FEBBRAIO - E' morto l'imprenditore italiano di 52 anni scomparso dal 24 gennaio a San Jose', la capitale del Costa Rica. Lo hanno confermato fonti della Farnesina, spiegando che l'ambasciata e il ministero sono in contatto con la famiglia per prestare ogni possibile assistenza.

Il corpo di Vincenzo Costanzo, di origini calabresi ma residente da 25 anni nel Paese centroamericano, e' stato trovato in stato di decomposizione alla periferia di San Jose'. Il riconoscimento e' stato reso possibile da due tatuaggi, hanno riferito fonti della famiglia. Per capire le cause della morte e se si sia trattato di un omicidio sara' necessario attendere l'autopsia.Il giorno in cui era sparito, Costanzo, che ha due figli, avrebbe dovuto vedere un amico per preparare un incontro a Milano per la vendita di un terreno a Panama di cui e' proprietaria una sua societa'.