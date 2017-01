Costarica, è giallo sulla scomparsa di un italiano

BARI, 31 GENNAIO - E’ giallo in Costarica per la scomparsa di Vincenzo Costanzo, 52enne italiano originario di Cosenza con parenti situati tra Bari e la Calabria. L’uomo risulterebbe disperso dal 24 gennaio a San Josè. Costanzo vive in Costarica da circa 25 anni con la moglie e i due figli.

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri dalla sorella: l’uomo avrebbe riferito ai propri parenti di un appuntamento con un amico italiano, che lo avrebbe a sua volta messo in contatto con persone interessate all’acquisto di un terreno avente valore mobiliare di alcuni milioni di euro. Il terreno in questione si troverebbe a Panama, nell’isola di Cebaco. L’uomo scomparso deterrebbe il 60% delle quote del terreno rispetto alla società appartenente.

La trattativa per la vendita si sarebbe dovuta concludere a Milano, dove era stato fissato l’incontro con i potenziali acquirenti. Costanzo sarebbe infatti dovuto partire per l’Italia il giorno dopo le ultime notizie in mano ai parenti autori della denuncia di scomparsa alle Forze dell’ordine. Del caso è stata informata la Farnesina, mentre sono stati avviati contatti con Interpol e consolato italiano.

foto da: ilmattino.it

Cosimo Cataleta