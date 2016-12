Morto escursionista genovese disperso sul Mont Chétif

TORINO, 30 DICEMBRE - Morto Bruno Spotorno, l'escursionista originario di Genova, cinquantuno anni, disperso da ieri nella zona del monte Bianco.

Il corpo è stato ritrovato in un canalone sotto il Mont Chetif, vetta che l’alpinista aveva raggiunto nel primo pomeriggio di ieri, le 13 circa, e dalla quale aveva inviato una foto alla moglie con la statua della Madonna situata sulla stessa vetta.

La salma è stata trasportata a Courmayeur. La ricerca dell’uomo era partita in seguito all’allarme lanciato dalla moglie, e ha visto coinvolti soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, 118 e uomini della guardia di finanza, ad un altitudine di circa 2300 metri.

Il cellulare di Spotorno, intercettato con l’autorizzazione della magistratura della Valle d’Aosta, non mandava più alcun segnale: da ieri non aveva agganciato alcuna cella. Probabilmente l'uomo era caduto in una zona d'ombra per il telefonino. Spotorno era partito da solo per scalare lo Chetif lungo la ferrata.

Luna Isabella

(foto da meteoweb)